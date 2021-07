Blizzard montre de nouveaux visuels pour Diablo IV et d’autres friandises

Le robot de donjon de Blizzard fait à nouveau parler du jeu. Les nouveautés visuelles de diablo IV apparaissent sur son éditeur de personnages.

Ce n’est peut-être pas à l’E3 2021, mais Diablo IV est sans aucun doute l’un des grands jeux que nous avons sur le radar. Malgré le fait que son lancement semble encore loin. Pour faciliter notre attente, Blizzard partage Nouveautés visuelles pour Diablo IV dans l’une de vos mises à jour de développement.

Cette fois-ci dédié à la partie artistique et technique du jeu. Nous y avons appris, entre autres, ce que nous pouvons attendre de l’éditeur de personnages.

Si vous avez joué à Diablo III, vous vous souviendrez peut-être que la sélection d’articles cosmétiques pour notre personnage était assez simple et limitée car en fin de compte, votre héros serait à peine vu d’un point de vue descendant. Mais étant au milieu de 2021, les avancées technologiques permettent un criblage initial beaucoup plus complexe.

«Vous pouvez changer le visage de votre personnage, sa coupe de cheveux, sa pilosité faciale (barbes et sourcils), et ajouter des accessoires (piercings ou boucles d’oreilles), du maquillage, mais aussi des marques corporelles comme des tatouages ​​ou de la peinture corporelle.» Explique Blizzard.

«Certains éléments seront spécifiques à certaines classes, pour leur donner un background unique, mais beaucoup seront partagés entre toutes les classes permettant plus de possibilités mixables.«.

Et bien que sur le papier cela ne semble pas grand-chose, la vérité est que les responsables sont assez satisfaits des possibilités artistiques offertes par le rendu basé sur la physique ou PBR : des tissus qui ressemblent à des tissus, des métaux qui ressemblent à des métaux, une peau qui ressemble à des peau.

Ce n’est pas seulement une texture, c’est un comportement particulier à la lumière et à la réponse des couleurs. Il sera possible de teindre toutes les parties de l’armure, qui ont des versions masculines et féminines; tandis que les ennemis peuvent vraiment ressembler à des masses grotesques de sang et de muscles trempés de graisse et de pus.