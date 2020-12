Blizzard licencie brusquement une grande partie de ses employés de la division Esport européenne

Cela nous semble abrupt, du moins; de nombreux employés travaillant pour Tempête De Neige Dans le domaine de l’esport européen, ils se retrouvent soudainement sans emploi, car de nombreux employés ayant une longue ancienneté travaillant avec Blizzard publient maintenant sur les réseaux sociaux que leur dernier jour est (principalement) le 21 décembre.

Ce n’est pas nécessairement une surprise, cependant; chaque esport a lutté pendant la pandémie pour maintenir des diffusions de qualité des matchs à haute pression tandis que les organisations se renversent pour tenter de garder les lumières allumées pendant ces temps sans précédent; certains sont plus durement touchés que d’autres.

Il semble que cela ait des conséquences malheureuses en fin d’année, mais on ne sait pas précisément pourquoi.

En quittant @Blizzard_Ent après 14 ans et plus le lundi 21 décembre. Tant de souvenirs ont été créés, mais il est maintenant temps de comprendre ce qui va suivre. Merci à tous ceux avec qui j’ai eu le plaisir de travailler. Cri spécial à @anna_pototska et @hellTonio. La meilleure équipe jamais constituée! pic.twitter.com/TIz6B0u2TI – Dennis Horn 🖤💛 (@horndennis_) 16 décembre 2020

En quittant @Blizzard_Ent le 21 décembre. Des tonnes de bons souvenirs créés aux côtés de tant de collègues formidables. Félicitations spéciales à @anna_pototska et @horndennis_ les meilleurs coéquipiers avec lesquels je pouvais espérer travailler avec <3. Il est temps de passer du temps avec mes deux jolies filles. Restez Frosty! pic.twitter.com/AodY4m5ef5 – Antoine Nadal ⭐️⭐️ (@hellTonio) 16 décembre 2020

Lundi, mon long voyage de 8 ans à @Blizzard_Ent touche à sa fin. Les souvenirs, les amitiés, les leçons apprises me dureront toute une vie. Prenez soin de tout le monde et restez en sécurité! ❤️ pic.twitter.com/NY7pa5xaGM – Anna Pototska (@anna_pototska) 16 décembre 2020

Après 7,5 ans, ce vendredi sera mon dernier jour à Blizzard. À tous ceux que j’ai rencontrés ou avec qui j’ai eu le plaisir de travailler – merci! Ce fut une expérience amusante et inoubliable.

Hearthstone va me manquer.

Je ne sais pas encore ce qui m’attend, mais je suis sûr que ce sera génial 🙂 pic.twitter.com/EobEt3msC9 – Olesia Pototska (@Olesia_OP) 16 décembre 2020

Certains pointent vers le Ligue Overwatch, un incontournable de l’esport de Blizzard, le débutera sa quatrième année en 2021 avec un départ retardé et ses difficultés à capturer la scène européenne aussi bien que d’autres titres, tels que League of Legends et Counter Strike.

Pourtant, l’Europe a encore accueilli un grand nombre de Foyer tournois au cours des dernières années qui ont été aussi facilement acceptés que tout ce que Blizzard propose.

Certains notent Starcraft 2 être retiré et mis sous assistance respiratoire dans un avenir prévisible se fait dans le même délai général; Starcraft n’a pas forcément eu un succès prestigieux dans la région européenne non plus.

Il y a quelques choses qui sont facilement connues: de nombreux employés licenciés auraient été informés trois semaines avant la date, mais cela n’excuse franchement pas le moment choisi par Blizzard, où ils informent les employés qu’ils ne sont plus ont un emploi une semaine avant Noël et sont pris au piège dans un verrouillage à grande échelle pour tenter de chercher un emploi.

Un événement similaire s’est produit de Blizzard concernant Les Héros de la Tempête et le Championnat mondial Heroes of the Storm qui a été annulé peu de temps après; une coupe saisonnière de la graisse qui semble devenir une tradition maladroite.

Cela nous amène au futur proche de l’e-sport Blizzard, et nous avons heureusement de nombreuses données empiriques sur lesquelles puiser; attendez-vous à ce que les choses deviennent difficiles pendant un certain temps.

Quand le Ligue Overwatch licencié des dizaines d’employés responsables de la production et de la diffusion de la Ligue, la qualité a chuté à la vitesse terminale au plaisir et à la frustration des fans du monde entier.

Désormais, il semble que la région européenne se trouve sur un terrain précaire, retardée par des événements communautaires qui pourraient soit entraîner une nouvelle stabilité, soit la mort de l’e-sport Blizzard dans la région européenne.