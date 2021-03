Blizzard: licencié 50 employés, reçu des cartes-cadeaux Battle.net

Bien qu’Activision Tempête De Neige financièrement très réussie, doit maintenant, selon le journaliste de jeu Jason Schreier 50 salariés quittent l’entreprise. En guise de « compensation », il y a des cartes-cadeaux Battle.net …

Activision licencie des employés de Blizzard malgré des ventes record

Juste déposé au terminal Bloomberg: Blizzard licencie aujourd’hui 50 personnes dans ses services d’événements en direct alors qu’il planifie un changement de stratégie après la pandémie. Cette nouvelle arrive un mois après qu’Activision Blizzard a à nouveau annoncé des revenus records et augmenté les dividendes aux actionnaires. – Jason Schreier (@jasonschreier) 16 mars 2021

La raison des licenciements est Changement d’événements en direct avec les spectateurscomme aux BlizzCons ​​des dernières années, aux événements en ligne. Le BlizzConline il y a quelques semaines Comme la pandémie corona fera également rage en 2021 et que les salons n’auront probablement lieu que numériquement pendant un certain temps, Blizzard réfléchira également dans ce sens.

Il est important de savoir comment une entreprise peut rester en contact avec la communauté et les fans, même dans des moments comme celui-ci. C’est un processus que non seulement Blizzard traverse actuellement. Les licenciements sont donc dus à un changement lié à la situation actuelle.

Néanmoins, cela semble étrange lorsqu’une entreprise aussi prospère et aussi grande comme Activision Blizzard, qui le mois précédent Ventes record a annoncé, est en train de licencier des employés et ce avec Bons Battle.Net se nourrit. Par quoi il faut dire ici que les personnes touchées reçoivent toujours une indemnité de départ pendant 90 jours et un an de bienfaits pour la santé payé.

En savoir plus sur les licenciements d’Activision Blizzard d’aujourd’hui:

– Des dizaines de personnes dans toute l’entreprise ont été touchées, pas seulement lors d’événements en direct

– En plus d’une indemnité de départ de 90 jours et d’un an de prestations de santé, le personnel mis à pied a reçu… 200 € de cartes-cadeaux https://t.co/2AtmAWTUNzhttps: //t.co/lkzUO33kXi – Jason Schreier (@jasonschreier) 16 mars 2021

Il est peu probable que la façon dont cette situation est gérée passe trop bien avec les joueurs. Une telle chose arrive à un moment inopportun. Car après la sortie infructueuse de « Warcraft 3 Reforged », Blizzard doit à nouveau gagner la faveur des fans. Avec l’annonce de «Diablo 2 ressuscité» la première étape a été franchie sur BlizzConline. Maintenant, il semble y avoir un autre pas en arrière.