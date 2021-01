Blizzard fusionne avec Vicarious Visions, la société derrière les remakes de Tony Hawk et Crash Bandicoot

Vicarious Visions n’est plus. À partir d’aujourd’hui, la société de 31 ans a été entièrement intégrée à Blizzard et sera désormais «entièrement dédiée aux jeux et aux initiatives Blizzard existants».

Dans une interview avec gamesindustry.biz, un représentant de Vicarious Visions a déclaré ce qui suit:

« Après avoir collaboré avec Vicarious Visions pendant un certain temps et développé une excellente relation, Blizzard a réalisé qu’il y avait une opportunité pour [Vicarious Visions] pour fournir un soutien à long terme. «

La chef du studio, Jen Oneal, a été promue vice-présidente exécutive du développement de Blizzard, Simon Ebejer – qui était auparavant directeur de l’exploitation de Vicarious Visions – la remplaçant dans ce rôle.

Vicarious Visions avait déjà été acquis par Activision en 2005, quelques années avant la fusion d’Activision avec Blizzard en 2008. Ils ont travaillé sur plusieurs ports de jeux sur consoles Nintendo, y compris des jeux de la série Guitar Hero, les jeux Skylanders, Tony Hawk’s Underground 1 et 2 et les jeux Shrek.

Leur dernier projet était Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2, sorti sur PC, PS4 et Xbox One en 2020. Auparavant, ils travaillaient en tant qu’équipe de support pour Bungie sur Destin 2, et a développé le très populaire Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, bien que le port Switch ait été géré par les développeurs Toys for Bob.

Êtes-vous désolé de voir Vicarious Visions partir, ou êtes-vous heureux qu’ils gagnent (espérons-le) de gros dollars Activision Blizzard? Laissez vos pensées dans les commentaires.