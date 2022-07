Blizzard envisage de reprendre le studio Spellbreak Proletariat

BlizzardDivertissement planifie le Créateur de sortilèges Prolétariat pour reprendre le staff de son jeu de rôle en ligne World of Warcraft faire le plein C’est ce qui ressort d’un rapport de Venture Beat.

Le studio de développement basé à Boston Le prolétariat devrait faire partie de Blizzard. Son équipe de 100 personnes commence par le Travailler sur World of Warcraft – y compris l’extension Dragonflight. Le jeu multijoueur Spellbreak ne sera plus développé.

Ils veulent augmenter le personnel de « World of Warcraft » afin que le Objectifs de qualité et de délai peut atteindre des extensions. Comme nous l’avons déjà signalé, le Sortie de Dragon Flight pour fin 2022 annoncé.

Dans l’intérêt des joueurs

« Nous accordons la priorité aux joueurs dans tout ce que nous faisons et nous travaillons dur pour répondre et dépasser leurs attentes »dit Mike Ybarra, Président de Blizzard Entertainment.

Il poursuit en disant que prolétariat parfaitement adaptéau pour soutenir la mission de Blizzardle joueur* le plus souvent contenu de qualité fournir. Pour l’instant, l’accent est mis sur Structure de WoW aider. Nous voulons augmenter la quantité de contenu.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Blizzard met fin à un sortilège

L’équipe du prolétariat travaille depuis mai avec l’équipe « World of Warcraft » pour que la nouvelle extension Dragonflight peut apparaître à la fin de l’année. Les employés du prolétariat viennent de des forges de développeurs de MMORPG; de Asherons’ Call, Lord of the Rings Online et Dungeons & Dragons Online. En 2020 ils avaient sorti le magicien battle royal « Spellbreak ».

Seth Sivak (PDG de Proletariat) a reconnu que le jeu, bien qu’il ait reçu de bonnes critiquesjamais le « Vitesse d’échappement » atteint pour augmenter le nombre d’utilisateurs. Cette ne justifie pas l’existence continue. La société a récemment pris il ne reste que quelques mises à jour pour le match d’avant.

Les joueurs ont petite raison d’être heureux. Parce que le rachat par Blizzard signifie que Sortir pour la pause du sort. Comme le prolétariat en un entrée de blog annoncé, le Serveur arrêté début 2023.