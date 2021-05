Blizzard dit que Diablo Immortal verra le jour cette année

LIP Montre Lip Mach 2000 Classic quartz couronne rouge cadran noir bracelet caoutchouc noir

La Maison Lip fait renaître l'historique Mach 2000 à travers cette sublime réédition ! C'est dans les années 1970 que la collection Mach 2000 voit le jour. Fruit d'une collaboration inédite entre l'horlogerie Lip et le designer français Roger Tallon, la Mach 2000 se distingue par ses lignes géométriques si particulières. Aujourd'hui, la Mach 2000 se présente dans une version Classic afin de rendre hommage au talentueux designer ! On retrouve à travers ce modèle, la silhouette avant-gardiste de la Mach 2000 dans une version à l'étonnante simplicité. Le boîtier en acier noir mat révèle un cadran d'un noir intense qui s'agrémente de graduations rouges et noires afin de vous procurer un grand confort de lecture. Le bracelet en caoutchouc noir épouse délicatement les courbes de votre poignet pour un maintien optimal, en toute circonstance. Animée par un mouvement quartz, cette montre homme Lip se veut aussi précise que raffinée ! Le guichet date à 6 heures apporte la touche finale à ce modèle résolument intemporel. Le style sobre et épuré de cette Mach 2000 Classic, désormais emblématique vous permettra sans nul doute un porté élégant au quotidien !