Blizzard définit la première semaine de donjons Mythic + dans World Of Warcraft: Shadowlands Affixes

Avec cette dernière réinitialisation hebdomadaire hier mardi, Tempête De Neige a mis en œuvre une quantité massive de contenu de fin de partie pour World of Warcraft: Shadowlands. Avec le PvP coté, Castle Nathria et Mythic + désormais ajoutés, les joueurs ont bien plus à faire.

Le système Mythic + est très populaire car il est répétable à l’infini. Alors que les boss de raid ne peuvent être pillés qu’une fois par semaine (même chose pour les donjons Mythic, qui sont rapidement démodés), le contenu Mythic + peut être répété sans jamais bloquer le butin.

Pour cette raison, ils sont le contenu de fin de partie le plus populaire à cultiver pour ceux qui préfèrent le PvE. Même de nombreux joueurs PvP se lancent dans le contenu Mythic + pour se préparer rapidement à leur contenu récompensant les conquêtes, et peu de joueurs l’évitent complètement.

Comme il s’agit de la première semaine, Blizzard a heureusement rendu les choses un peu plus faciles que la plupart des autres. Les affixes ajoutés peuvent vraiment rendre un donjon Mythique + considérablement plus difficile, et dans la mauvaise (ou bonne) combinaison, les donjons peuvent devenir un énorme casse-tête.

Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec le système, les donjons Mythic + sont activés à l’aide d’une clé, qui peut être obtenue une fois par semaine dans un donjon mythique. Cette clé, selon le niveau, aura entre un et quatre affixes qui ajustent le donjon.

Toutes les clés auront Fortifié, ce qui présente un buff aux ennemis non-boss en dégâts et en soins. À +4 et plus, l’affixe Bursting est ajouté, ce qui fait exploser certains ennemis à la mort et donne un affaiblissement DoT empilable, ce qui peut rapidement effacer un groupe sur de gros packs.

À partir de +7 et plus, Volcanic se joint, ce qui fait apparaître périodiquement des volcans sous les joueurs, les forçant à se déplacer ou à subir une grande quantité de dégâts. À partir de 10+, le quatrième affixe ajouté est l’affixe saisonnier Prideful, qui fait apparaître une manifestation de fierté pour que les joueurs tuent et reçoivent un buff considérable.

Bien que cela puisse ne pas sembler comme ça sur papier, cette semaine est en fait extrêmement facile, avec Bursting étant le seul qui présente un réel danger. Fortified sera là toutes les semaines en alternance, et tout ce qu’il fait est de fournir un buff plat aux foules de déchets.

Volcanic est facilement annulé en s’éloignant un peu de votre place, donc c’est loin d’être dangereux pour ceux qui peuvent garder un œil sur votre positionnement. Néanmoins, cela peut poser un problème dans les donjons où les foules utilisent des capacités de contrôle des foules, alors ne le comptez pas entièrement.

Prideful, en tant qu’affixe saisonnier, est presque plus un buff qu’un détriment. Étant donné que la Manifestation of Pride donne aux joueurs un buff lors de la mise à mort, il est presque plus utile de la faire apparaître pour renforcer un groupe avant un combat important.