Blizzard commence la semaine bonus de World Of Warcraft: Shadowlands Dungeon, offrant un butin supplémentaire

Blizzard a diffusé une énorme quantité de contenu pour leur récent World of Warcraft: Shadowlands libération, et ils ne font que continuer. Avec les événements hebdomadaires et les nouvelles vacances qui se multiplient, il y a toujours quelque chose de nouveau à faire.

Alors que nous arrivons à la deuxième semaine du système Mythic + pour World of Warcraft: Shadowlands«première saison, nous ouvrons le Great Vault pour la première fois. Maintenant, il y a un autre bonus pour les joueurs qui travaillent pour se préparer et préparer le raid.

Cette semaine apporte le signe du guerrier, qui offre un butin supplémentaire dans les donjons de toutes les difficultés. Le seul hic, c’est qu’ils doivent être Shadowlands donjons – vous n’obtiendrez pas de butin supplémentaire dans le contenu d’une autre extension.

Assurez-vous également d’aller chercher la quête pour terminer quatre donjons mythiques, si vous êtes capable d’exécuter Mythics! En complétant quatre, les joueurs reçoivent une chute gratuite du château héroïque de Nathria à un niveau d’objet de 213, ce qui peut fournir un énorme coup de pouce.

Le signe du guerrier facilite considérablement la préparation en offrant aux joueurs une goutte supplémentaire à la fin d’un donjon. Comme cela affecte toutes les difficultés, les joueurs de tous les niveaux d’équipement récupéreront plus de butin tout au long de la semaine.

Si vous êtes sur Normal, Héroïque ou Mythique, vous pouvez vous attendre à voir plus de butin atterrir sur vos genoux avec des boss ayant la possibilité d’en abandonner deux. Cela signifie que les donjons avec plus de boss rapporteront beaucoup plus de butin!

Sur Mythic +, où le matériel est déjà assez rare, vos chances d’attraper une goutte sont prises en compte. Comme les joueurs gagnent rarement plus d’une pièce, cela permet à plus d’un ou deux joueurs de saisir une pièce d’équipement.

Cela dépend également de la façon dont vous faites sur la minuterie, bien sûr. Les groupes reçoivent plus de gouttes en fonction de leur performance sur le chronomètre, tandis que les joueurs ne voient généralement qu’une seule chance de chute s’ils ne parviennent pas à terminer le donjon dans le délai imparti.

N’oubliez pas que cela ne s’applique qu’aux donjons des Shadowlands. Le contenu des autres extensions, ainsi que les boss mondiaux et le raid Castle Nathria, ne seront pas entièrement affectés par cela!

Dans l’ensemble, c’est un moment merveilleux pour sauter dans des donjons et essayer de récupérer du matériel supplémentaire. Si vous avez essayé de vous préparer pour les niveaux plus élevés de contenu de fin de partie, cette semaine offre sans doute la meilleure chance de le faire.