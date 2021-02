Blizzard célèbre son 30e anniversaire, alimentant également les rumeurs de Burning Crusade World Of Warcraft: extension classique

Si vous êtes fan de longue date de Tempête De Neige jeux, vous êtes probablement en train de célébrer autant que Blizzard est aujourd’hui. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la société légendaire a fêté ses 30 ans aujourd’hui, célébrant son 30e anniversaire!

Il y a quelque chose qui a piqué un peu plus l’intérêt de tout le monde pour la vidéo qu’ils ont publiée pour célébrer cet anniversaire. World of Warcraft fans qui ont hâte de découvrir ce qui va suivre World of Warcraft: Classique depuis un certain temps maintenant.

Pour être clair, les rumeurs ici ne sont pas du tout confirmées, mais cela donne du crédit à ce qui est une rumeur de longue date pour la communauté. Prenez-le avec un grain de sel!

Grâce à la vidéo de 90 secondes, les téléspectateurs regardent des extraits de cinématiques et de cosplays de leurs adresses IP Blizzard préférées, de Overwatch et StarCraft à Diablo et Warcraft alors qu’ils entendent une narration réconfortante sur ces jeux en tant que domicile des joueurs.

Vers la fin de la vidéo, un extrait de la bande-annonce du premier World of Warcraft expansion, La croisade ardente, apparaît. Les téléspectateurs voient Illidan Stormrage tourner avec le crâne de Gul’dan avant de prendre son envol avec ses ailes dans la scène emblématique «Vous n’êtes pas prêt».

L’inclusion de cette cinématique particulière, qui est beaucoup plus ancienne que le reste du contenu montré dans la vidéo, a le World of Warcraft: Classique communauté en effervescence. Il y a eu des rumeurs de longue date selon lesquelles ce serait la direction Classique pris, et beaucoup ont voulu le voir depuis son lancement.

Encore une fois, cela n’est absolument pas confirmé et il n’y a aucune garantie que cela soit inclus pour cette raison. La scène est sans aucun doute l’un des extraits les plus emblématiques de tout ce qui Warcraft univers, et peut avoir été inclus pour cette même raison.

Pourtant, il n’y avait aucune inclusion de la plupart des autres World of Warcraft expansions, juste en passant par morceaux de Légion et Bataille pour Azeroth, les deux extensions les plus récentes (sans compter les Shadowlands bien sûr). En raison de ce caractère unique, beaucoup le prennent comme un signe.

Quoi qu’il en soit, nous le saurons probablement bientôt. BlizzConline – le substitut en ligne de Blizzcon cette année – arrive rapidement, et il est fort probable que Blizzard annoncera ce qu’ils ont l’intention de faire Classique pendant l’événement.

Que ce soit La croisade ardente ou pas est impossible à dire, mais beaucoup espèrent certainement que ce sera l’annonce plus tard cette semaine. Assurez-vous de vous connecter à BlizzConline et gardez les yeux ouverts pour les nouvelles concernant la confirmation ou le démenti de la rumeur!