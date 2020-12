Blizzard Buffs Mythic Sire Denathrius pendant World Of Warcraft: Shadowlands World First Race

World of Warcraft: Shadowlands a récemment vu la sortie du premier raid de l’extension, Castle Nathria, et la sortie ultérieure de la difficulté mythique la plus élevée.

Comme le veut la tradition, une multitude d’organisations professionnelles ont commencé leur course pour la première mondiale en éliminant le raid en difficulté mythique. C’est, bien sûr, extrêmement difficile, et au moment d’écrire ces lignes, aucun groupe n’a encore réussi à effacer Mythic Sire Denathrius, le boss final du raid.

Blizzard, semble-t-il, n’a aucun intérêt à faciliter la tâche des joueurs. Alors que de nombreuses guildes tentent toujours de surmonter la rencontre des généraux de la Légion de pierre, le combat juste avant le Sire Denathrius Tempête De Neige est sorti et a poli le boss final.

Ce ne sont pas non plus de petits buffs. Blizzard a décidé de renforcer fortement les dégâts de presque toutes les capacités de Sire Denathrius, rendant le combat considérablement plus difficile, même en comparaison avec son état déjà à peine surmontable.

Le prix du sang de Denathrius et le fardeau du péché ont tous deux été améliorés d’une quantité relativement faible, le premier infligeant désormais 3547 points de dégâts et le DoT of Burden of Sin infligeant désormais 536 dégâts par pile. Ceci est comparé aux montants initiaux de 3299 et 454 dégâts respectivement.

Fatal Finesse a vu un buff considérable plus élevé que le reste, ce qui le rend maintenant extrêmement capable d’effacer un raid avec une seule erreur. Les joueurs subissent désormais 28 870 dégâts et 2472 supplémentaires par seconde pendant 20 secondes, ce qui représente une augmentation de plus de 10 000 dégâts.

Empale a également vu ses dégâts augmentés. Remornia empale désormais chaque joueur sur son passage pour près de 33 000 dégâts, au lieu de 26 808. Ceci, combiné au buff de Fatal Finesse, rend le positionnement extrêmement important pour éviter un essuyage.

Insatiable Hunger a vu un énorme buff de ses dégâts, qui améliore le montant que Denathrius guérit par défaut. Les dégâts de la compétence ont été augmentés à 98 984 dégâts physiques au lieu de 61 865, soignant Denathrius à hauteur de 150% de la quantité de dégâts infligés. Les dégâts sont toujours réduits pour chaque joueur sur le chemin du chasseur de nuit.

Chaque hymne Nathrian – Duskhollow, Evershade, Gloomveil et Sinsear – a également vu ses dégâts augmenter. Comme les dégâts restent uniformes, les dégâts de chaque capacité ont été augmentés de 2062 à 2268.

Au moment d’écrire ceci, aucun groupe n’a atteint Mythic Denathrius, il est donc difficile de les comparer aux normes précédentes en dehors de simplement rassembler les chiffres. Sans aucun doute, cependant, ces buffs importants rendront le combat beaucoup plus difficile pour les premiers raiders mondiaux quand ils arriveront enfin à Denathrius.