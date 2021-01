Blizzard aurait démantelé l’équipe des Jeux classiques au milieu de réorganisations de développement

Blizzard semble être au milieu d’une vague de réorganisation au sein des équipes de développement interne de l’entreprise. Les dernières nouvelles semblent indiquer le démantèlement pur et simple de l’une des équipes qui est restée dans l’actualité.

L’équipe Classic Games – responsable des remasters récents de Warcraft III et StarCraft – est censé être démantelé. Leurs responsabilités seraient regroupées avec la fusion d’une nouvelle équipe.

La nouvelle équipe en question est Vicarious Visions, une équipe sous l’égide d’Activision également. Cette équipe est prête à soutenir Tempête De Neigeles équipes de continuer à développer et créer des jeux et remasters classiques.

Il est important de noter, malgré le nom, que ce n’était pas le groupe en charge de World of Warcraft: Classique. L’équipe de Classic Games était responsable des remasters, tandis que Classic relève de la World of Warcraft équipe de développement.

Il convient également de noter que ce développement – sans jeu de mots – a contribué à revitaliser les rumeurs d’un remaster de Diablo 2. Cette rumeur de longue date, intitulée Diablo 2: Resurrected, est dirigée par l’équipe qui est réorganisée au lieu de dissoudre.

Une grande partie des nouvelles présentées provient d’un article écrit par Jason Schreier, publié avec Bloomberg il y a quelques jours. Beaucoup pensent que ce développement est un autre signe d’Activision qui dépasse le contrôle de Blizzard, ce qui a longtemps été une peur des fans de Blizzard.

Selon les sources de Schreier, il s’agit d’un développement de longue date, et loin d’être la première fois que Blizzard travaille avec Vicarious Visions. Cependant, la préoccupation que crée la suppression de la division Classic Games dirigée par Blizzard et son remplacement par une filiale d’Activision de taille importante demeure.

L’équipe était souvent appelée Team 1 et aurait travaillé dur sur le remake non confirmé de Diablo II. Étant donné que c’est le même studio qui a publié le remake très apprécié de Warcraft III l’année dernière, beaucoup pensent qu’il est en train d’être dissous faute de succès.

Reforged allait devenir la version Blizzard la moins bien notée à ce jour, recevant un 59/100 sur Metacritic et une quantité incroyable de négativité dans la base de joueurs publics. Selon l’article de Schreier, cela est dû en grande partie à une mauvaise communication, à une mauvaise planification et à un resserrement de la direction.

Quoi qu’il en soit, il semble que ce développement soit certainement là pour rester, et nous ne pourrons pas dire à quel point les changements seront graves pour l’entreprise avant un certain temps. Espérons que Blizzard soit en mesure de maintenir son autonomie alors qu’Activision continue de s’imposer de plus en plus dans l’entreprise.