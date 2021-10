Blizzard annule complètement la BlizzCon 2022, elle n’aura même pas lieu en ligne

Activision Blizzard a complètement annulé la BlizzCon 2022. L’événement, basé sur une convention de fans, devait en fait avoir lieu entièrement en ligne en février après avoir été annulé en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

La BlizzCon 2022 n’a pas lieu du tout

Pas du tout la BlizzCon 2022 : Activision Blizzard a publié une déclaration détaillée dans laquelle le BlizzCon 2022 annulée devenu. Il dit que le autrement utilisé pour l’événement Du temps et de l’énergie pour cela besoin de ça Équipes de soutien. Cela signifie que non seulement l’événement en face à face, mais aussi la ramification en ligne tombe à l’eau.

« Nous pensons que l’énergie qu’il faudrait pour mettre un tel spectacle serait mieux investie en ce moment pour soutenir nos équipes et faire avancer le développement de nos jeux et de nos expériences.« (via : Blizzard)

Blizzard veut Réinventer la BlizzCon : Quand et si la BlizzCon reviendra, c’est toujours dans les étoiles. Dans la déclaration, Blizzard affirme que le La BlizzCon reste une opportunité importante entrer en dialogue avec les fans. Mais il faut réfléchir, comme ça La BlizzCon réinventée pourrait être à plus sûr et plus inclusif pour tous devenir.

Décision compréhensible : Le fait que Blizzard annule la BlizzCon ne semble pas surprenant et facile à comprendre. Au cours des derniers mois, l’ensemble du groupe Activision Blizzard avait surtout connu des scandales Sexisme, harcèlement au travail et un atmosphère de travail apparemment extrêmement toxique combattre. Les autorités de l’État ont enquêté, les employés ont protesté et Activision Blizzard s’est levé au centre d’un procès.

Vous pouvez en trouver un aperçu dans cet article de 45secondes.fr :

il y a donc petite raison de faire la fête pour Blizzard, mais le temps serait probablement non seulement mieux investi pour maîtriser les difficultés internes. Il y a aussi deux jeuxqui sont en développement depuis longtemps, que les fans attendent depuis longtemps et qui pourraient souffrir de tous les scandales : Diablo 4 et Surveillance 2. Ces derniers temps, les deux blockbusters ont été très silencieux:

On ne peut qu’espérer que Blizzard utilise vraiment le temps pour faire le ménage en interne, pour enfin tirer les bonnes conclusions et les Pour améliorer les conditions de travail. Ensuite, il n’a pas l’air si sombre pour « Diablo 4 » et « Overwatch 2 », puis les deux peuvent peut-être un jour sur un Initié à la BlizzCon d’entre les morts.

Que pensez-vous de l’annulation de la BlizzCon 2022 ? Vous l’attendiez avec impatience ? Faites le nous savoir dans les commentaires.