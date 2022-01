Blizzard annonce le développement d’un tout nouveau jeu de survie multijoueur

Après le remue-ménage qu’a été l’achat de ActivisionBlizzard de la part de microsoft, Divertissement Blizzard Il vient de faire une annonce très importante, puisqu’il a annoncé qu’il travaillait sur un tout nouveau jeu, qui sera du genre survie multijoueur pour PC et consoles.

La compagnie n’a montré qu’une image de ce que serait le concept artistique sur ses réseaux sociaux, et annoncé qu’on plongerait dans un monde de héros, d’histoires à raconter et d’aventures à vivre.

Le nouvel épisode serait ajouté aux titres Blizzard tels que Overwatch, World of Warcraft, Diable, entre autres, et promet de nous faire entrer dans un vaste royaume plein de possibilités. L’entreprise a également lancé un appel à de nouveaux collaborateurs pour rejoindre l’équipe de développement capables de façonner ce nouveau projet encore jeune, ce qui nous laisse comprendre qu’il nous manque encore du temps pour voir quelles sont les mécaniques de le jeu sera comme.

Mike Ybarra, Project Worker, a déclaré sur Twitter : « J’ai joué de nombreuses heures sur ce projet avec l’équipe et je suis incroyablement enthousiasmé par la vision de l’équipe et le nouveau monde qu’elle présente pour que les joueurs plongent ensemble. Rejoignez-nous pour aider à le réaliser ! »

Rappelons-nous qu’Activision Blizzard est toujours dans des accords pour être racheté par Microsoft et précisément cette nouvelle sort une semaine après l’annonce des deux sociétés qu’elle pourrait faire partie de la nouvelle alliance. Nous verrons si l’achat par Microsoft donne des ailes et de la liberté à une entreprise déjà plus que consolidée dans l’industrie.

Pour l’instant il n’y a pas plus d’informations à ce sujet, mais j’espère que nous aurons bientôt plus de nouvelles sur ce nouveau projet, il s’agit d’attendre la fin de l’exercice suivant 2023 pour connaître des nouvelles plus précises sur ce qui a été signé.