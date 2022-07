Blizzard a retiré une partie de l’équipe de développement de Heroes of the Storm et a interrompu le championnat mondial compétitif officiel des héros.

Début 2019, la société s’est débarrassée des boîtes à butin payantes, laissant la possibilité d’acheter des boîtes à butin contre la monnaie du jeu.

Alors que Les Héros de la Tempête était considéré par beaucoup comme un « jeu mort », le développement intermittent s’est poursuivi à un rythme plus lent, avec l’ajout de nouveaux héros (tels que les assassins au corps à corps d’Overwatch, Qhira et Mei) et d’événements (tels que le cyberpunk).

Le dernier article du blog Heroes of the Storm a annoncé que le MOBA de sept ans ne recevrait plus de nouveau contenu, bien que les rotations de héros gratuites et les correctifs d’équilibre se poursuivront.

« À l’avenir, nous continuerons à soutenir Heroes of the Storm de la même manière que nous soutenons nos autres jeux de longue date, StarCraft et StarCraft II », indique le message.

« À l’avenir, nous continuerons à augmenter et à faire pivoter les héros de manière saisonnière, et bien que la boutique en jeu reprenne ses activités, il n’est pas prévu d’ajouter de nouveau contenu à acheter.

Les futurs correctifs seront principalement axés sur le maintien de la stabilité du client et la correction des bogues, avec des mises à jour d’équilibrage au besoin.

Dans le patch de la semaine prochaine, les joueurs fidèles qui resteront recevront un lézard magique épique extrêmement rare en signe de gratitude.

Le billet du blog Blizzard se termine par les mots : « Merci à tous les Les Héros de la Tempête joueurs! Vous êtes l’une de nos communautés les plus passionnées, et nous vous sommes reconnaissants de votre soutien et de votre dévouement au jeu, et comme toujours, nous avons hâte de vous revoir au Nexus. ”

