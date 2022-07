Blizzard a officiellement annoncé que nous ne nous attendions pas à Dragonflight avant 2023

La neuvième extension du MMO World of Warcraft, Dragonflight, sortira plus tard cette année et est disponible en précommande dès maintenant.

Dans Dragonflight, nous devons visiter les mystérieuses îles Dragon. Les joueurs apprendront beaucoup sur l’histoire des anciens dragons et de leur royaume, comprendront ce qui est arrivé aux dragons au cours des 10 000 dernières années, et enfin essaieront de faire des alliances avec eux pour faire face à de nouvelles menaces.

En termes de gameplay, Dragonflight proposera quatre emplacements supplémentaires – les rivages de l’éveil, les plaines verdoyantes d’On’Aran, les vastes gorges d’Azur et le resplendissant Taldrasus – avec un nouveau système de locomotion dans le ciel appelé Dragonriding.

Il y aura également une nouvelle race jouable appelée Draktir et un niveau maximum porté à 70. Il y aura également une « révision massive » du système de talents WoW, des mises à jour des professions en jeu et des modifications du HUD et de l’interface utilisateur.

La productrice exécutive Holly Longdale a commenté : « Nous sommes ravis d’annoncer que nous proposerons une extension aux joueurs plus tard cette année.

Dragonflight est le retour à Azeroth, la liberté de mouvement et d’exploration pour laquelle World of Warcraft est connu.

C’est une excellente occasion de découvrir de près la riche histoire des légendaires îles Dragon et de vous immerger dans le monde fantastique de l’univers Warcraft.

Dragonflight est disponible en précommande en trois éditions : 50 €, 70 € et 90 € avec des bonus différents pour chacune, ainsi qu’un ensemble de collection en boîte qui se vend 130 € et comprend à la fois des produits en jeu et des goodies numériques.

Il n’y a pas encore de date de sortie exacte, mais en fonction du moment de la sortie des extensions précédentes et du fait que nous n’attendions pas Dragonflight avant 2023, nous pouvons supposer que le jeu sortira peu de temps avant les vacances du Nouvel An.