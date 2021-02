Bliss Review: Une romance de science-fiction époustouflante aborde des thèmes plus profonds

Romance de science-fiction Félicité aborde des thèmes enivrants à travers une portée déformante de la réalité. Owen Wilson et Salma Hayek jouent d’étranges amants dans un monde qui peut exister ou non. Leur relation hallucinante tourne et tourne autour d’un mystère central. Sont-ils de vraies personnes dans une illusion élaborée? Ou simplement des façades d’une existence troublée luttant pour faire face à des vérités difficiles? La réponse devient évidente assez tôt, mais le parcours du protagoniste vers la compréhension est une entreprise qui en vaut la peine.

Owen Wilson étoiles comme Greg Wittle. Il est assis dans son bureau terne tandis que la mer de cabines à l’extérieur bourdonne de téléphones qui sonnent. Greg dessine sur son bureau des images d’une femme séduisante et d’une maison pittoresque en bord de mer. Il ignore les appels de son collègue et de son patron, mais répond à sa fille. Emily (Nesta Cooper) aimerait qu’il assiste à sa remise de diplôme. Il ne sait pas si son ex-femme ou son fils, Arthur (Jorge Lendeborg Jr.), le veut là-bas. Emily a désespérément besoin de revoir son père.

Greg se précipite vers le bar de l’autre côté de la rue après une rencontre déchirante avec son manager. Alors qu’il boit du whisky, Isabel à l’allure bohème (Salma Hayek), l’appelle à sa table. Elle sait de quoi il fuit. Encore plus bizarrement, Isabel prétend qu’ils sont «réels», mais tout le reste autour d’eux ne l’est pas. Elle prend ensuite une substance qui lui permet apparemment de manipuler les événements dans le bar. Lorsque Greg la suit dans une habitation délabrée sous un pont sur skid row, il se rend compte qu’Isabel est la femme dans ses dessins.

Scénariste / réalisateur Mike Cahill (Une autre terre, Les magiciens) explore l’idée de «bonheur» sous différents angles. L’ignorance est-elle un bonheur? Greg et Isabel sont considérés comme des vagabonds sans abri, prenant des drogues inconnues et se livrant à de petites activités criminelles. Ils sont devenus des pensées secondaires; survivant simplement, mais totalement non soumis aux règles de la société. Ils sont également considérés comme des sophistiqués glamour dans une vie dotée d’une technologie incroyable. Toutes les difficultés de l’humanité ont été effacées, mais quelqu’un peut-il être vraiment heureux si c’est tout ce qu’il sait?

Cet original d’Amazon Prime révèle son véritable objectif avec des indices simples dans le premier acte. La recherche d’Emily pour son père recadre tout le récit. Le philosophique, Matrice-esque complot, a un contexte beaucoup plus ancré. Normalement, je m’ennuierais après avoir découvert le mystère. Attendre qu’un personnage arrive à une conclusion connue peut paralyser le rythme d’un film. La différence ici est que le public veut que Greg Wittle atteigne ce point. La recherche du bonheur, ou toute évasion débridée, indique généralement de graves problèmes personnels. Le message de Mike Cahill est sincère et honnête dans la scène finale.

Félicité obtient une note supérieure à la moyenne pour la narration créative et les performances. Le film mord plus qu’il ne peut parfois mâcher, mais se remet sur la bonne voie pour une fin réfléchie. Owen Wilson et Salma Hayek travaillent bien ensemble dans des scénarios très différents. Leur tour en tant que couple de sans-abri est particulièrement convaincant. Vivre dans la rue n’est pas un choix qu’une personne rationnelle ferait. Félicité est une production d’Endgame Entertainment, de Big Indie Pictures et de Pakt Media. Amazon Studios sortira Félicité via son service de streaming Prime Video le 5 février.

Sujets: Bliss, Amazon Prime, Streaming

