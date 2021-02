«  Bliss  »: dans le nouveau film original d’Amazon Prime Video, Matrix touche le fond, n’apprend pas le kung-fu

‘Bliss’ (ou ‘Happiness’, traduction littérale avec laquelle il apparaît également sur la plate-forme) est un Amazon Prime Video Original qui combine des éléments thématiques de la science-fiction traditionnelle et du drame intime basé sur les personnages. Tout comme les précédents films de son auteur, Mike Cahill, où il part également de quelques genres parfois enracinés dans la vie quotidienne, pour développer des thèmes presque existentiels à travers des dialogues et des situations.

C’est le cas de son film de révélation, ‘Otra Tierra’, encore aujourd’hui sa proposition la plus ronde, dans laquelle Brit Marling a vécu une épopée de mondes répliqués avec l’apparition d’une autre planète Terre dans le ciel. Plus irrégulier (bien que non dénué d’intérêt, en particulier dans sa fascinante première moitié) était «Origins», dans lequel une paire de scientifiques découvrent dans l’analyse microscopique des yeux humains ce qui pourrait être le secret de l’origine de la vie.

Depuis 2014, l’année de la première de ‘Origins’, Cahill avait été vu dans des emplois commandés tels que la réalisation de certains épisodes de séries telles que ‘The Magicians’. Mais c’est Amazon Prime Video à travers ses originaux, où nous avons déjà vu des films aussi intéressants que « The Vast of Night » qui a ramené Cahill, qui réalise et écrit cette proposition, parfaitement cohérente avec le style de ses deux films précédents.

Dans ce document, Owen Wilson est Greg, un employé de bureau qui rencontre une femme étrange, Isabel (Salma Hayek), qui le convainc que la réalité qu’ils connaissent n’est pas telle. Ils sont, en réalité, dans une simulation, et seule l’utilisation d’étranges substances colorées leur permettra de quitter ce faux monde et de se retrouver dans un autre dont Greg avait toujours rêvé de façon récurrente et énigmatique.

L’ignorance est le bonheur

En effet, la question de la réalité simulée et comment en sortir n’est pas nouvelle. «The Matrix» est aujourd’hui plus moderne que jamais, un documentaire suggestif sur le sujet est en cours de réalisation et Cahill lui-même l’a déjà traité dans «Another Earth». Cependant, ici, les éléments de science-fiction sont réduits au minimum (mais pas entièrement: La machine cérébrale flottante est l’idée la plus joyeuse de la série B que le réalisateur ait jamais eue de toute sa carrière), et ce sur quoi nous nous concentrons, c’est la dangereuse descente dans l’abîme des deux protagonistes.

En tout temps, Cahill laisse le doute dans l’air quant à savoir si les théories d’Isabel sont vraies ou non. Le film peut être compris comme une illusion toxique d’un couple de personnes ayant besoin de soins et de compagnie (et de traitement) ou, littéralement, comme une expérience de pensée dans laquelle une réalité simulée a été créée. Cahill est silencieux et laisse des indices dans les deux sens, comme le bar avec un nom qui fait référence au mythe de la grotte de Platon. Mais au fur et à mesure que le film avance, l’équilibre s’incline dans l’une des deux directions.

L’essentiel est le moins pour un film de développement plutôt amer: L’analogie de la réalité placide et heureuse à laquelle aspirent les personnages et des paradis artificiels engendrés par la drogue est claire. « Bliss » ne tourne pas toujours bien, et tombe parfois dans un drame surexpliquant ou excessif, mais l’ensemble est suffisamment suggestif et cryptique pour pousser le spectateur à découvrir si Isabel (une interprétation merveilleuse et inhabituelle de Salma Hayek, au fait) et Greg sont condamnés ou bénis.

Personnellement, j’ai abordé «Bliss» avec réticence: après un début très intéressant, la dernière ligne droite de «Origins» m’a semblé un vrai désastre. Mais ‘Bliss’ est plus contenu, sait quand ignorer – et faire en sorte que le spectateur ne se soucie pas – des incohérences du script (la promenade à travers la réalité «réelle» et ce qu’elle implique est un triple saut périlleux sans grand sens) et pose une continuation ambiguë des thèses de «Matrix». En cela, la réalité était apocalyptique, mais cela valait la peine de se battre pour récupérer la condition humaine. Ici, il n’y a pas tellement de différences entre une réalité et une autre, mais il faut toucher le fond pour commencer à se réveiller. Ce qui a été dit: une «matrice» existentielle.