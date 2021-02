Blink-182 annonce des collaborations sur son nouvel album

Le groupe punk rock Clignotement-182 est déjà à un stade très avancé de ce qui sera son neuvième album studio après la sortie de «Neuf”En 2019, auquel son batteur Boulanger Travis J’avance que c’est « 60% terminé », ceci après avoir confirmé le mois dernier que l’album sortirait cette année.

Maintenant, de nouveaux détails sont apparus sur ce que cet album prépare pour ses fans, y compris des collaborations musicales avec des artistes tels que Grimes, Lil Uzi Vert Oui Pharrell Williams.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Corey Taylor prévoit de préparer quelque chose de massif avec Slipknot

« Il y a beaucoup de bonnes choses », a déclaré Barker lors d’une participation au podcast de Allison Hagendorf ‘Rock This’, même édition qui mettait également en vedette le rappeur Trippie Redd, au quel Aboyeur a produit son dernier album « Requin néon vs. Pégase», Qui a de fortes influences rock.

« Il y a une chanson avec Grimes en ce moment qui est vraiment cool et que j’adore. Il y en a un avec Uzi ce qui est extrêmement cool et ce que nous avons fait avec Pharrell». Sur le style musical de ce nouveau matériau, Aboyeur souligne que ce n’est pas comme si le groupe cherchait à rapper, mais plutôt à apporter Uzi à votre monde. « C’est plus un punk avec une touche reggae. »

«Je ne pense pas que Blink soit jamais autre chose qu’un groupe pop punk. Je veux dire, c’est ce que nous sommes. Et j’ai l’impression que nos fans ont voyagé avec nous quand nous avons fait des chansons comme ‘Tu me manques‘ou des ballades comme’la chanson de Adam«» Dit le musicien.

Mais nous ne nous éloignerons jamais trop de ce que nous sommes. Je suis comme un garçon punk dans l’âme. Tu sais ce que je veux dire?

Vous pourriez également être intéressé par: Ed Sheeran anticipe la sortie de son nouvel album

Aboyeur garantit que, qu’il s’agisse de musique punk avec Clignoter, collaborations avec Mitrailleuse Kelly ou Trippie, tout cela fait partie de son cœur, en concluant qu’il a été élevé avec le rap et le punk rock, et c’est tout ce qu’il sait de la musique.