‘Bling Empire’ sur Netflix est loin d’être la réalité pour les Américains d’origine asiatique

Dans la lutte pour la représentation à Hollywood, Empire bling est l’une des nouvelles émissions de télé-réalité de Netflix avec une distribution entièrement asiatique-américaine.

Il suit la vie des Américains d’origine asiatique très riches vivant à Los Angeles et regorge de relations toxiques, de drames, d’amitié et de plaisir: tout ce qu’une émission de télé-réalité devrait avoir.

Le spectacle regorge d’aventures lors de fêtes sur les toits, de plages privées, de séances de photos privées et de manoirs. C’est pour le moins divertissant.

Cependant, ce spectacle met en lumière la vie d’une petite niche d’AAPI (Asiatiques-Américains et insulaires du Pacifique) qui sont en mesure de s’offrir un style de vie somptueux. De nombreux membres de la distribution sont des enfants d’héritages et de fortunes.

L’un des membres de la distribution a admis avoir payé environ 19 000 € par mois pour le loyer et dépensé plus de 1 000 € pour chaque paire de chaussures (!!!)

Un autre membre de la distribution, Jamie Xie, fille du milliardaire de la technologie Ken Xie, a déclaré dans le premier épisode «Mes chevaux volent Emirates» et continue en disant: «Nous étions si près d’acheter une grange. Mais je ne l’ai pas acheté et Eve Jobs a fini par l’acheter.

Dans le même épisode, Christine Chiu, la femme d’un héritier de la dynastie Song, commence le drame en se présentant à la somptueuse fête à la maison de sa camarade Anna Shay portant intentionnellement le même collier de saphir rose et de diamants Louis Vuitton qu’Anna possède.

Dans un autre épisode, Anna Shay s’envole pour Paris juste pour le déjeuner et fait fermer une bijouterie entière pour elle juste pour qu’elle puisse acheter des bijoux.

En présentant la vie des AAPI riches et prospères à la télévision, Empire bling perpétue en fait le mythe de la «minorité modèle», qui dit que les Américains d’origine asiatique réussissent universellement tout en minimisant le rôle du racisme dans d’autres groupes raciaux (en particulier les Noirs américains).

Historiquement, le mythe de la minorité modèle a été utilisé pour élever les Américains d’origine asiatique et perpétuer l’idée que l’on peut «se relever par les bootstraps». Cela signifiait que les personnes de couleur qui n’avaient pas réussi étaient blâmées pour leurs propres échecs.

Mais la réalité est que la communauté américano-asiatique a l’un des taux de pauvreté les plus élevés de New York. En 2012, 28% alarmant de la communauté AAPI vivaient dans la pauvreté.

Alors que ces dernières années ont montré une baisse de la pauvreté AAPI, la moyenne à l’échelle de la ville est toujours de 19,9%. Il existe également un écart important entre le taux de pauvreté des Américains d’origine asiatique qui ne sont pas citoyens (30,5%) et ceux qui sont citoyens (19,5%).

En outre, lorsque vous décomposez les ethnies AAPI tout en tenant compte du sexe, les femmes AAPI gagnent parmi les salaires les plus bas de New York.

Le seul personnage accessible à distance sur Empire bling est Kevin, qui partage ouvertement son parcours en tant qu’enfant adoptif de parents blancs de la classe moyenne et commence sa quête pour retrouver ses parents biologiques.

Je suis moi-même un immigrant philippin de deuxième génération qui a grandi dans l’un des endroits les plus pauvres de New York, donc évidemment Bling Empire est pas un spectacle qui reflète mon expérience. Ma mère était une infirmière célibataire et travailleuse (un métier pratiqué par de nombreux Philippins) qui est venue aux États-Unis à la recherche de nouvelles opportunités.

En grandissant, il y avait des moments où nous n’avions ni chauffage ni eau chaude. Et souvent, en tant que jeune, je devais être le traducteur de ma mère. Cela n’est pas rare pour les enfants d’immigrants AAPI.

Il n’y a pas de spectacles comme celui-ci qui capturent l’expérience des immigrants, le problème de la pauvreté et la navigation des identités raciales AAPI en même temps.

Jusqu’à présent, le seul spectacle qui dépeint une adaptation plus réaliste de l’expérience AAPI est Fraîchement débarqué du bateau, qui est une émission produite par Eddie Huang sur une famille taïwanaise-américaine déménageant de Chinatown à DC pour un quartier de classe moyenne blanche à Orlando, en Floride.

Fraîchement débarqué du bateau met parfaitement en valeur l’expérience des immigrants et de l’AAPI avec humour et comédie. Bien qu’il ne dépeint toujours pas la réalité des pauvres AAPI, en particulier à New York, il reste toujours la représentation parfaite de la lutte d’identité de l’AAPI.

Aujourd’hui, il y a une montée du racisme envers la population américano-asiatique en raison du COVID-19, exacerbée par l’administration Trump. En qualifiant le virus de «virus chinois» ou de «grippe Kung», les AAPI font état de discrimination.

De plus, les Philippins représentent 4% des infirmières aux États-Unis, mais 31,5% des décès d’infirmières dus au COVID-19. Y aura-t-il des émissions de télévision capturant la lutte de l’AAPI dans le climat actuel? On ne peut qu’espérer qu’une émission de télé-réalité plus réaliste émergera qui présente avec précision les AAPI – parce que Empire bling certainement pas.

Angelique Beluso est une éducatrice sexuelle et une écrivaine qui couvre le féminisme, la culture pop et les relations.