Bling Empire cast: Où sont-ils maintenant?

Bling Empire a été filmé en 2019, alors voici ce que Kevin Kreider, Christine Chiu, Kane Lim et Kelly Mi Li ont tous fait depuis.

Après une seule saison, Empire bling est devenue l’une des meilleures offres de télé-réalité de Netflix.

Le spectacle, qui a été décrit comme un mélange entre Vraies femmes au foyer et Asiatiques riches fous, nous a présenté de nouvelles personnes absolument emblématiques comme l’héritière Anna Shay, l’influenceur de luxe Jaime Xie et le mannequin Kevin Kreider. Mais qu’ont-ils tous fait depuis qu’ils ont fini de filmer la série?

Au cas où tu ne saurais pas, Empire bling a en fait été filmé en 2019, bien avant la pandémie. En fait, le 1er anniversaire de Baby G était en juin 2019! Cela fait plus de 18 mois que les acteurs sont tous réunis, et beaucoup de choses ont changé pour nos riches préférés.

Où sont les Empire bling lancer maintenant?



Voici ce que font actuellement les acteurs de Bling Empire. Image: Netflix

Kevin Kreider

Kevin a célébré son 36e anniversaire dans l’émission, ce qui signifie qu’il aura 38 ans en 2021. Il a également partagé la nouvelle sur Instagram qu’il avait atteint 5 ans de sobriété en décembre 2020. Le plus grand changement pour Kevin depuis qu’il a filmé Empire bling c’est qu’il a désormais sa propre place et qu’il n’a plus à partager avec des colocataires!

À partir de 2021, Kevin est toujours un modèle et dirige toujours sa société de production de divertissement qui vise à une meilleure représentation des hommes asiatiques à l’écran.

Et qu’en est-il de sa relation avec Kim Lee? Dans une interview Netflix, Kevin a déclaré: «La relation entre Kim et moi a beaucoup changé. [We] parle beaucoup de relations. Y a-t-il une attraction? Je ne sais pas. Elle est sexy, comment pourrais-je pas? Kim et moi ne nous suivons pas sur Instagram. Nous avons toujours ce truc de rivalité avec les médias sociaux. »

Kane Lim

Kane a célébré son 31e anniversaire en décembre 2020 et sur la base de sa grille Instagram, il a l’air de vivre sa meilleure vie depuis le tournage de l’émission. Kane continue également à travailler en tant que promoteur immobilier et investisseur.

Dans une interview avec Netflix, Kane a révélé qu’il avait passé beaucoup de temps avec Anna Shay pendant le verrouillage, en disant: « Pendant Covid, il n’y avait pas de magasinage, pas de rien. Avoir une amie comme Anna? Rien ne s’est arrêté. » Il a expliqué que les deux se tiendraient à l’extérieur de Gucci tandis que l’associé aux ventes leur tiendrait des objets pour qu’ils les regardent par la fenêtre.

Christine et Dr Gabriel Chiu

Sur la base de l’Instagram de Christine, elle, Gabriel et Baby G ont continué à vivre leur vie de luxe au cours de la dernière année. En plus de partager des looks de quarantaine glamour sur la grille, Christine a poursuivi son travail philanthropique avec des événements virtuels. Elle travaille également comme associée directrice pour le cabinet de chirurgie plastique Gabriel’s Beverly Hills.

Christine a également révélé à Oprah Magazine qu’elle s’était rapprochée de Cherie et avait réussi à partager quelques dîners avec Anna sans se battre. Croissance!

Le Dr Gabriel a également poursuivi ses chirurgies, partageant des mises à jour de son travail sur son propre compte Instagram.

En janvier 2021, il ne semble pas qu’ils aient encore accueilli de bébés dans la famille. Baby G d’un autre côté? Regardez comme il est grand! Il aura 3 ans en juin 2021.

Kelly Mi Li et Andrew Gray

La relation rocheuse de Kelly et Andrew était l’un des principaux points de discussion de la série. Et à partir de 2021, les deux sont officiellement de retour ensemble.

Dans une interview avec Netflix, Kelly a parlé de leur relation: « Avec le comportement d’Andrew, je ne l’excuse pas du tout. Je pense que c’est à 100% faux. Après le tournage, nous avons pris une bonne pause de cinq ou six mois où nous Nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Aller à la thérapie individuellement et simplement apprendre sur nous-mêmes … maintenant que nous sommes de retour en communication et que nous nous revoyons, ça fait nuit et jour. »

Côté travail, Kelly a récemment fondé une société de production médiatique, qui est actuellement en post-production sur un film à suspense qui a été tourné pendant la pandémie. Elle a également beaucoup plus de productions en préparation. Kelly est également productrice exécutive sur Empire bling alors croisons les doigts, elle peut obtenir la saison 2 sur nos écrans dès que possible!

Andrew a maintenant sa propre ligne de vêtements appelée vêtements AMG – et il est également absolument déchiré.

Kim Lee

Dans la saison 1, Kim tente de reprendre contact avec son père biologique, mais à la fin de l’émission, on découvre qu’il est malheureusement décédé. Dans l’interview de mise à jour de Netflix, Kim révèle qu’elle a réussi à entrer en contact avec la femme de son père, qui lui a offert ses cendres.

Et malgré le petit flirt entre elle et Kevin à la fin de la saison 1, il ne semble pas que les deux aient commencé à se fréquenter depuis la fin du tournage. Ils ne se suivent toujours pas sur les réseaux sociaux, mais sont en bons termes en tant qu’amis.

Jaime Xiu

Jaime avait 21 ans lorsqu’elle a tourné la première saison de la série, elle aura donc 23 ans en 2021.

Jaime travaille maintenant en tant qu’influenceur à plein temps, gagnant environ 100000 dollars par an grâce à des parrainages et des collaborations [via Business Insider]. Début 2020, Jaime faisait le tour du monde pendant toutes les différentes semaines de la mode et est retourné à Los Angeles en mars. Jaime a continué à servir des looks sur Instagram pendant la pandémie avec des séances photo zoom et des retours en arrière glamour.

Cheri Chan et Jessey Lee

À la fin de la saison 1, nous avons vu Cherie prendre les choses en main et proposer à Jessey elle-même. Heureusement, il a dit oui mais les deux ne sont toujours pas mariés.

Dans l’interview de mise à jour de Netflix, Cherie a expliqué qu’ils n’avaient pas de date choisie en raison de la pandémie: « Nous n’avons certainement pas de date, nous ne voulons pas de mariage Zoom, nous ne voulons pas planifiez et organisez un petit mariage ou des gens tombent malades. Nous ne savons encore rien. Rien n’est encore gravé dans la pierre. «

En ce qui concerne leur carrière, Cherie et Jessey ont leur propre marque de tequila biologique, appelée Religion Tequila.

Anna Shay

Alors que Christine a dit à Oprah Magazine qu’elle et Anna avaient partagé des dîners, Anna a déclaré à Netflix que ce n’était tout simplement pas vrai (!) Et qu’ils ne parlaient pas (!!) Pendant la pandémie, Anna a passé son temps à faire du lèche-vitrines avec Kane Lim . Elle a également révélé à Town & Country qu’elle avait travaillé pour devenir un entrepreneur agréé.

Dans la même interview, Anna dit qu’elle aime Target et qu’elle y est allée avec Kane pour pouvoir acheter de la nourriture et la donner plus tard à ceux qui en ont besoin.

Guy Tang

Tout au long de la pandémie, Guy a partagé tous ses trucs et astuces sur la coiffure et la coloration sur Instagram. En plus de sa brillante carrière dans la coiffure, il travaille également sur sa musique. Depuis le tournage de la série, Guy a publié une tonne de teasers de vidéoclips, montrant son physique déchiré. Il a également dit que son album allait bientôt sortir.

