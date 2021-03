Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 de Bling Empire de Netflix.

Après les nouvelles passionnantes qui Vendre Sunset avait été renouvelé pour une quatrième ET cinquième saison, il y a plus de nouvelles de Netflix à venir. Empire bling reviendra pour la saison 2, a confirmé la plateforme de streaming.

Si vous êtes quelque chose comme nous, la seule chose qui vous a permis de traverser l’un des mois les plus misérables de l’année était Netflix Empire bling. Après le désordre de 2020, c’était le coup de pouce dont nous avions besoin. L’émission a été lancée en janvier 2021 et a été un succès instantané pour tous les accros de la réalité.

ICYMI, Empire bling suit un groupe très riche d’amis américains d’origine asiatique vivant à Los Angeles. Comme vous vous en doutez, leur vie est pleine de voyages de luxe, de virées shopping coûteuses et de fêtes fabuleuses. Mais derrière le glamour se cache le drame. Ce groupe d’amitié n’est pas le plus harmonieux et quelqu’un est toujours prêt à appeler son propre ami. Voici à quoi s’attendre de la saison 2.

Bling Empire a été renouvelé pour une deuxième saison sur Netflix. Image: Netflix

Y aura-t-il un Empire bling Saison 2 sur Netflix?

Netflix a officiellement annoncé Empire bling La saison 2 est en route. Bien que nous ne sachions pas quand il sortira, nous espérons que nous ne serons pas dans une longue attente.

En janvier, Kelly Mi Li a confirmé que le tournage de la saison 2 n’avait pas encore commencé mais elle espérait que cela arriverait « bientôt ». Selon Refinery29, la saison 1 a été filmée entre février et octobre 2019, et donc s’ils devaient suivre un calendrier similaire, cela pourrait signifier que le tournage devrait bientôt commencer (si le coronavirus ne gâche pas les choses). Disons tous une prière collective pour une date de sortie 2021.

Que se passera-t-il dans Empire bling Saison 2?

La saison 2 de Bling Empire ne sera certainement pas à court de drame. La saison 1 s’est terminée avec la fiancée de Cherie Chan et Jessey Lee, il est donc possible que nous assistions à un mariage extravagant de Chan-Lee dans la saison 2.

Kelly Mi Li et Andrew Gray se sont séparés, cependant, le couple s’est réconcilié six mois plus tard. Nul doute que nous verrons à nouveau leur relation turbulente se jouer devant les caméras.

Et pour les autres? Eh bien, nous pourrions avoir un petit voyage avec les acteurs, tout comme la franchise Real Housewives. Kevin Kreider et Kane Kim ont déclaré à Entertainment Tonight qu’ils aimeraient se rendre en Corée du Sud dans la saison 2.



Christine Chiu de Bling Empire. Image: Netflix

Dans quels acteurs figureront Empire bling Saison 2?

Le Empire bling La distribution de la saison 2 n’a pas encore été confirmée, cependant, tous les membres de la distribution semblent extrêmement désireux de revenir pour plus. Pour l’instant, nous ne pouvons que supposer qu’Anna Shay, Kevin Kreider, Kane Kim, Kelly Mi Li, Christine Chiu, Cherie Chan et Jessey Lee, Kim Lee, Jaime Xie, Guy Tang seront de retour pour plus dans la saison 2.

y a t-il Empire bling Bande-annonce de la saison 2?

Non, il n’y a pas Empire bling Bande-annonce de la saison 2 pour le moment. Pardon. Cependant, vous serez le premier à savoir une fois qu’il tombe.

