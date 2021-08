« Blindspot »: ce qui s’est passé et que signifie son dernier chapitre

« Angle mort», Une série créée par Martin Gero et mettant en vedette Jaimie Alexander et Sullivan Stapleton, s’est terminée le jeudi 23 juillet 2020, de la même manière qu’elle a commencé : avec Jane nichée dans un sac au milieu de Times Square. La fiction de NBC est sortie en septembre 2015 et s’étendait sur 100 chapitres répartis en cinq saisons.

Dans les derniers chapitres du dernier volet, il a été révélé que Patterson n’était pas mort et qu’il avait profité de cette confusion pour assurer la chute de Madeline Burke. Cependant, ce personnage n’est pas mort aux mains des agents du FBI, elle a préféré ingérer du poison avant de révéler l’emplacement des conteneurs ZIP.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE » ANGLE MORT «

Bien que Jane et Weller aient réussi à désamorcer une bombe ZIP qu’Ivy Sands a plantée à New York, le protagoniste de « Angle mort« Il n’a pas échappé à l’empoisonnement. Patterson a administré un antidote, mais ce n’était pas suffisant, en raison des fortes doses de ZIP auxquelles Jane a été exposée dans le passé.

Jane a commencé à avoir des hallucinations à cause de la bombe ZIP (Photo : NBC)

Par conséquent, Jane a commencé à souffrir d’hallucinations, dans lesquelles elle a vu des personnes de son passé, notamment Roman, Shepherd, le Dr Borden et d’autres. La peur s’empara de Jane alors qu’elle se sentait proche de la mort, cependant, remarquant que les hallucinations l’aidaient à arrêter Ivy, elle décida de ne pas recevoir la deuxième dose d’antidote.

Jane a réussi, mais il était trop tard pour elle et elle a succombé à un empoisonnement au ZIP. Pour cela « Angle mort « Cela s’est terminé de la même manière qu’il a commencé, avec la protagoniste dans un sac, bien que cette fois la police gardait son corps dans un sac mortuaire. Est-elle vraiment morte ?

Jane a utilisé ses hallucinations pour piéger Ivy (Photo: NBC)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « ANGLE MORT » ?

Dans une interview avec TVLine, le créateur de la série Martin Gero a partagé quelques détails sur la fin choquante de l’émission. NBC. Par exemple, il a dit qu’il avait beaucoup d’idées depuis le début.

«Certainement, il y avait des éléments de la fin que j’avais en tête qui font partie du spectacle, remontant principalement à Times Square. Mais ce qui est excitant dans le travail sur une émission de télévision, c’est que lorsque vous commencez, il n’y a que vous. C’est vous, seul, dans une pièce, puis des milliers d’autres personnes entrent en contact avec lui et ajoutent son incroyable intelligence et son talent artistique. Vous seriez stupide de ne pas laisser le spectacle grandir dans des directions que vous n’aviez pas prévues pour accueillir vos idées incroyables. Donc des parties de celui-ci, absolument. Mais c’est vraiment une réussite collective de la salle », a expliqué Gero.

À propos de la scène du dîner, Jane a déclaré: «Je pense qu’il n’y a pas d’interprétation correcte de celle-ci. Evidemment j’ai mon intention, et moi et les scénaristes avons une idée forte de ce que nous croyons. Mais nous voulions que ce soit un test de Rorschach et je ne peux pas croire à quel point c’est efficace. Cinquante pour cent des gens [que vieron el final antes de tiempo] ils pensent qu’elle est définitivement vivante, et 50 pour cent des gens pensent qu’elle est définitivement morte. Nous voulions que ce soit tout pour tout le monde. [Risas] Nous voulions faire les choses que nous voulions faire, mais nous savions aussi qu’il y avait des choses que les fans voulaient désespérément voir, au moins pour un moment dans la série. On a fait une grande liste et on s’est dit : d’accord, à la fin de notre rêve, qu’est-ce que nous pourrions inclure ?’ Et puis nous essayons d’en mettre honnêtement autant que possible, comme vous pouvez le voir. C’est un épisode très complet. Mais nous voulions que tout le monde ait une fin avec laquelle ils pourraient se sentir bien au bout de 100 épisodes. »

Interrogée sur la fin ambiguë, elle a indiqué : « Je ne parlerai pas si elle est morte ou non, mais je pense que les fins ambiguës… voilà le truc. Ce ne sera pas une fin ambiguë pour la plupart des gens. La plupart des gens croiront que c’est d’une manière ou d’une autre et auront des preuves des deux côtés pour faire valoir ce point. Ce que nous avons essayé de faire, c’est, oui, c’est ambigu si vous prenez du recul. Mais en réalité, l’expérience de visionnage sera très claire d’une manière ou d’une autre. »

Les avis sont partagés quant à savoir si Jane est morte ou non (Photo: NBC)

