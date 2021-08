Bleed with Me Review: Shudder’s Original est une descente raide et lente dans une folie sanguinaire

Le joyau sans cesse croissant d’une plate-forme de streaming, Shudder, nous a donné de superbes films d’horreur exclusifs à la plate-forme, y compris le récent thriller d’enlèvement Le garçon derrière la porte, qui vaut le coup d’œil pour le suspense à couper le souffle. Le plus souvent, tout ce qui est étiqueté « Shudder Original » est assez solide. Cela me peine d’affirmer qu’ils ont un rare raté. Leur nouveau long métrage exclusif de la scénariste/réalisatrice Amelia Moses, Saigne avec moi, est une tentative raide et lente de descente atmosphérique dans la folie sanguinaire. Ce qui s’ouvre sur une humeur sombre et prometteuse et un cadre isolé et frappant devient une corvée à travers des conventions d’horreur à combustion lente tandis que des acteurs médiocres derrière des personnages stériles négligent d’ajouter une vie étrange.

Moïse a éclaté avec l’horreur des vampires de 2020 Sanguinaire, et a toujours manifestement soif de sang, revenant avec un suivi rapide qui présente également du sang de manière pertinente dans le film et le titre. Il suit une jeune femme timide et paranoïaque le long de son escapade isolée dans une cabane boisée où elle est en troisième roue avec un couple déplaisant qui ne semble même pas se soucier d’elle. C’est une recette d’horreur séculaire pour une atmosphère infernale, des moments mémorables et étranges et un point culminant effrayant. Saigne avec moi pourrait bénéficier d’avoir une partie de cela.

Le film s’ouvre sur de beaux plans obligatoires de collines et de bois enneigés sinueux. Rowan (Lee Marshall) voyage avec sa collègue Emily (Lauren Beatty) et le petit ami d’Emily, Brendan (Arias Tyros) pour une escapade dans une cabane appartenant à la famille d’Emily. Au cours de leurs voyages, quelques faits deviennent évidents : Rowan est déprimé et tendu. Timide et ne se sent toujours pas bien. Elle ne parle pas beaucoup mais entend fort ses pensées anxieuses. Il devient également clair qu’elle est dans une situation malheureuse de troisième roue avec Emily et Brendan, qui sont excités l’un pour l’autre et ont la personnalité du paillis.

Au début, Brendan parle à peine à Rowan – un bon collègue de travail de sa petite amie qu’ils ont sûrement dû inviter. Il faut jusqu’à ce qu’ils arrivent tous à la cabine pour que Brendan demande réellement : « Comment vous connaissez-vous à nouveau tous les deux ?

Emily ne se présente pas comme une amie à Rowan et devient souvent chaude et lourde avec son petit ami devant elle. Brendan finit par se réchauffer un peu avec Rowan et commence à converser davantage avec elle, ce à quoi Emily prête attention avec des regards jaloux.

À un moment donné, Rowan se coupe avant qu’Emily suce volontairement le sang de son pouce.

La chimie entre Rowan et le couple semble encore moins personnelle à mesure que le temps passe. Elle passe pas mal de temps seule dans un grenier à regarder des photos. L’anxiété de Rowan augmente au point de visions cauchemardesques quotidiennes et nocturnes. Bientôt, ses visions paranoïaques commencent à apparaître dans la réalité.

En train de regarder Saigne avec moi, on peut sentir ce pour quoi Moses tournait – Une brûlure lente étrange et profondément ambiante, étrange qui se termine par une sensation troublante avant que la terreur ne se manifeste. Il manque malheureusement des événements étranges, des comportements étranges de personnages intrigants ou une sensibilité particulière pour former un semblant d’accumulation surréaliste avant que les chocs ne se frayent un chemin, à la moitié du film. À ce stade, cependant, vous avez regardé près d’une heure d’une fille douce et dépourvue de personnalité souffrant d’anxiété alors qu’elle traîne dans une cabine avec un couple d’imbéciles tout aussi dépourvus de personnalité. Les efforts de la nature surréaliste à combustion lente nécessitent soit des personnages si étranges qu’ils donnent l’impression d’un rêve fébrile, soit des personnages si sympathiques que vous vous souciez d’eux. Ces personnages sont sans vie.

Adams a des idées, l’une étant une intrigue similaire à celle du classique culte Faisons peur à Jessica à mort, mais la formule du crawl « est-ce que c’est paranoïaque ou réel » est bien trop familière ; nous savons à quoi nous attendre, et le public moderne a besoin de performances fortes et d’un peu d’excitation étrange tout au long de cette montée de tension incroyablement lente.

Ce que nous avons avec Saigne avec moi est un casting d’amateurs trop creux pour donner à ce projet un souffle de vie bizarre. Il n’a pas besoin d’être sans vie. Saigne avec moi devrait très bien avoir un pouls décalé. La formule est bonne et le cadre superbe. L’intrigue de Moïse, bien que pas trop inspirée, est assez bonne pour apporter de nouveaux éléments bizarres.

La cabane est somptueuse mais vieille et potentiellement hantée, assise dans des bois glacés isolés. Rowan est une piste pitoyable avec un sentiment de victime dans une situation malheureuse. Une construction effrayante vers des conclusions obsédantes devrait être une évidence, mais les acteurs sont des jeunes secs qui traversent les mouvements de personnages d’origine. Les personnages eux-mêmes ne font pas grand chose. 20 minutes après avoir terminé le film, j’ai du mal à me rappeler dans quoi ils s’embarquent ? Ils s’engagent en quelque sorte dans des petites discussions rapides et ennuyeuses avant de se lancer dans leur propre monde. Lorsque des artistes médiocres ne peuvent pas nous faire subtilement glisser alors qu’ils ont peu à faire, nous, en tant que public, sommes obligés de rester assis avec impatience à regarder un vieux truc se dérouler lentement devant nous.

Près d’une heure plus tard, Moses nous met en place avec la première terreur troublante lorsque Rowan rêve de marcher sur Emily en train de ronger un fémur humain ensanglanté devant la cheminée. La scène est bien cadrée, avec un feu crépitant et Emily se pencha effrayante. En arrivant si tard, cependant, c’est surtout l’occasion pour le spectateur de soupirer et de crier « Enfin ! » Nous avions besoin de sang ou de tripes ou de quelque chose de vraiment étrange et sinistre après une construction aussi longue et sans incident. Dès lors, ce qui transgresse, c’est ce que nous voulions, mais exactement ce que nous attendions.

Tout cela vous amène à vous demander quel est le but. Nous avons déjà vu des films de vampires au ralenti. Nous avons tous attrapé quelques « cabanes dans les bois », des repaires atmosphériques. Saigne avec moi ne parcourt pas un nouvel itinéraire, mais il souffre davantage en ce sens qu’il se contente de cheminer paresseusement le long d’un itinéraire éprouvé – un itinéraire qui pourrait potentiellement offrir un nouveau zeste lorsqu’il est approché avec un flair inspiré. Les acteurs de Saigne avec moi n’apportez pas à Moïse ce flair. En tant que cinéaste, Moses peut clairement écrire et mettre en scène un décor à la fois macabre et magnifique, et placer un personnage vulnérable dans des circonstances étranges et gênantes, mais ce projet a besoin de performances plus excentriques et d’une touche plus étrange ou plus hallucinatoire. Bien que je sois entré dans le film avec espoir et que je veuille finir par recommander un nouveau morceau d’horreur, Saigne avec moi est ennuyeux et ne vaut pas la peine.

Sujets : frisson

