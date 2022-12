Bleach TYBW Anime Episode 9 Date de sortie, compte à rebours, spoilers, où regarder

Beaucoup de gens qui aiment regarder cette série animée recherchent vraiment la date de sortie de l’épisode 9 de Bleach TYBW Anime, les fans de cette série animée sont intéressés à regarder cet épisode à venir afin d’obtenir tous les détails sur cet épisode, beaucoup d’entre vous sont diffusion en continu sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons toutes les autres informations sur cet anime comme la date de sortie de l’épisode 9 de Bleach TYBW Anime, comment regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Nous vous suggérerons à tous de lire cet article jusqu’à la fin, puis vous apprendrez à connaître toutes les informations sur cet anime.

C’est une série animée et le nom de ses sociétés de production est Pierrot et Studio Pierrot. Cet anime a été réalisé par Tomohisa Taguch et il est basé sur un nom de série manga bleach de Tite Kubo et une suite de la série animée Bleach.

L’intrigue de cet anime tourne autour d’un endroit nommé la ville de Karakura et au début, vous verrez la série commencer lorsque la paix est brusquement interrompue et que des tentatrices prudentes se glorifient à travers la Soul Society. Habitants, il y a des disparitions sans laisser de trace et personne ne sait qui fait toutes ces choses. Actuellement, tous les fans de cet anime recherchent la date de sortie de l’épisode 9 de Bleach TYBW Anime. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Bleach TYBW Anime Épisode 9 Date de sortie

Nous allons donc partager ici la date de sortie de l’épisode 9 de Bleach TYBW Anime. L’épisode 9 devrait sortir le 6 décembre 2022. Si vous souhaitez savoir ce qui se passera dans cet épisode, attendez simplement la date indiquée. Comme nous le savons, cet anime est regardé dans différentes régions et pour cette raison, un large public attend cet épisode.

Où regarder cette série animée ?

Dans de nombreuses régions, il est disponible sur différentes plateformes comme au Japon, le réseau officiel est Tokyo TV. Vous pouvez également diffuser cette série sur de nombreuses plateformes en ligne telles que Hulu et Disney+. Il est également possible que cet anime ne soit pas disponible sur ces plateformes dans vos régions. Alors veuillez d’abord vérifier sa disponibilité.

Liste des épisodes

Nous allons maintenant fournir la liste des épisodes de cette série.

La guerre sanglante

Pierres de fondation

Marche du StarCross

tuer l’ombre

La colère comme un éclair

Le feu

Né dans le noir

Le projet Shooting Star (Zero Mix)

Acteurs principaux et personnages

Voici maintenant la liste des acteurs principaux de cette série animée.

Masakazu Morita dans le rôle d’Ichigo Kurosaki

Fumiko Orikasa dans le rôle de Rukia Kuchiki

Yuki Matsuoka dans le rôle d’Orihime Inoue

Noriaki Sugiyama dans le rôle d’Uryu Ishida

Hiroki Yasumoto dans le rôle de Yasutora « Chad » Sado

Emballer

Nous terminons cet article dans l’espoir que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 9 de Bleach TYBW Anime dans diverses régions, où pourrez-vous regarder sa prochaine saison, les détails de la distribution et bien plus encore. Si vous avez des doutes sur la date de sortie de l’épisode 9 de Bleach TYBW Anime, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous et nous essaierons de vous aider de la meilleure façon possible.

