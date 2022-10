Bleach: Thousand-Year Blood War est classé comme l’anime le mieux noté

Le nouvel animé de Studio Pierrot »Bleach : guerre sanglante de mille ans » classé au sommet des classements d’anime après ses débuts, dépassant le légendaire »une pièce » et l’anime saisonnier acclamé »Espion X Famille ». Sur la liste MyAnimeList, la nouvelle série Bleach se classe première avec un score de 9,18, tandis que »homme à la tronçonneuse » se classe deuxième avec 9,11.

» Spy X Family », qui a battu des records cette année en tant qu’anime et émission de télévision globale la plus regardée au Japon, se classe au troisième rang des séries les mieux notées avec une note de 8,79. Le shonen » One Piece » est actuellement la quatrième série la mieux notée avec une note de 8,67.

L’épisode 1 de »Thousand-Year Blood War » a débuté le 10 octobre, reprenant les événements de l’anime original »Bleach ». L’histoire suit un garçon de 15 ans nommé Ichigo Kurosaki, qui peut voir des fantômes et des esprits. Après avoir reçu les pouvoirs d’une faucheuse d’âmes nommée Rukia Kuchiki, elle se consacre à la protection des sans défense contre les esprits connus sous le nom de Hollows.

Maintenant, » Bleach: Thousand-Year Blood War » se concentre sur un groupe appelé le Wandenreich, un sous-groupe de la société plus large connue sous le nom de » The Quincy ». L’ethenos ennemi du Shinigami, qui s’est caché dans l’ombre après avoir été détruit. L’objectif de Wandenreich est de riposter contre les Shinigami et la Soul Society, ce qui transformera leur conflit en une guerre totale.

La nouvelle série est réalisée par Tomohisa Taguchiqui fonctionne également avec Masaki Hiramatsu pour la composition de la série. Masashi Kudo est en charge de la conception des personnages, tandis que Yoshio Tanioka est le directeur artistique. Fumiko Orikasa Oui Mazakazu Morita ils sont également revenus pour reprendre les rôles de Rukia Kikuchi et Ichigo Kurosaki, respectivement.

»Bleach: Thousand-Year Blood War » est disponible sur Hulu aux États-Unis et Disney+ Au niveau internacional.