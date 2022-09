Bleach: Thousand-Year Blood War Arc a enfin une date de lancement

La série animée eau de Javelbasé sur la série manga du même nom de Mangaka Tite Kubo basé, appartenait à l’époque à la Top 5 des séries animées, qui a prévalu face à une concurrence extrêmement nombreuse. Ensemble 366 épisodes étaient entre 2004 et 2012 par Studio Pierrot produit avant que le spectacle ne soit brusquement annulé.

Quels fans et connaisseurs de la modèle manga était particulièrement douloureux, car c’était le Arc de la guerre sanglante de mille ansrespectivement Arc de guerre du sang de Quincyjamais terminé, bien qu’il soit la fin populaire et tout aussi brillante de l’histoire du Shinigamis actes.

Bleach: Thousand-Year Blood War Arc a une date de lancement

Bien sûr, nous avons été d’autant plus surpris lorsque neuf ans après la fin de la série animée un suite annoncée a été conçu pour tourner autour de cet arc final. Studio Pierrot est à nouveau responsable de cette suite, mais cette fois-ci elle est réalisée Tomohisa Taguchicelui avec Noriyuki Abe hérité.

L’intrigue tourne autour du retour d’une faction longtemps considérée comme éteinte dans le monde de Bleach, les Quincy’s. Ces gens qui plus énergie mentale très élevée avait un destin similaire à celui des Shinigami, mais contrairement à leur ennemi juré, ils ont effacé le creux complètement éteint.

Une telle approche serait tôt ou tard l’équilibre des âmes détruit dans le monde, c’est pourquoi les Shinigami ont presque complètement détruit le Quincy. Maintenant, cependant, le légendaire se réveille Quincy King Yhwach de son long sommeil et forme une nouvelle et puissante organisation Quincy.

Selon la prophétie, Yhwach atteint après 900 ans son pouls à nouveau, après 90 ans sa santé mentale reviendra et après encore neuf ans aussi sa force. Après cela, il ne faudrait que neuf jours jusqu’à ce que le monarque ait vaincu le Shinigami et complètement conquis le monde. et Ichigo et ses amis sont bien sûr en plein milieu.

Il s’agissait maintenant de compte twitter officiel a annoncé que les fans n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps pour cette bataille finale, car l’arc de la guerre sanglante de mille ans devrait être présenté en première le 10 octobre de cette année arriver au Japon à minuit. Ce faisant, les responsables tiennent la promesse que Bleach reviendra en octobre 2022.

Où puis-je regarder Bleach : guerre sanglante de mille ans en Allemagne ?

Dans Allemagne il va falloir être patient pour un début de nouvelle série, car d’ici là il y aura pas de date de sortie officielle. Dès que cela a changé et que nous avons pu savoir quand et où la finale de Bleach en Allemagne nous vous le ferons bien sûr savoir.

Jusqu’à présent, il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’arc de la guerre sanglante de mille ans serait diffusé sur la chaîne de vidéo à la demande. Rouleau croustillant pourrait courir, mais depuis que ce ouï-dire a fait le tour, il y a aussi des indications répétées que Disney+ a peut-être saisi les droits de la nouvelle série animée.

Certaines suppositions pourraient Regarder Bleach 2022 sur Netflix, se sont également révélées fausses jusqu’à présent. La raison en est probablement liée aux différents Licence et droits de distribution ensemble et le fait que Netflix hésite à investir dans des anime que d’autres services de streaming ont déjà sous licence.