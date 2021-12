Bleach : sortie de la première bande-annonce animée de Thousand-Year Blood War

Les fans ont dû attendre longtemps, maintenant c’est enfin là : Le premier trailer du retour de l’anime Bleach ! Dans le cadre de Jump Festa 2021, la vidéo a été dévoilée, les premières scènes de la Arc de guerre sanglante de mille ans, le scénario final le modèle de manga, spectacles. De plus, de plus amples détails sur les responsables des nouveaux épisodes, les acteurs de la voix impliqués et la date de début ont été révélés.

Bleach : La série animée est à nouveau produite dans le studio Pierrot

A l’occasion de cette année 20e anniversaire de « Bleach » le retour de l’anime a été confirmé il y a quelque temps. La dernière partie de l’histoire revient un pouvoir ancien et déclare la guerre à la Soul Society et à nos héros : que Wandenreich. Tu te tiens à leur tête Roi Yhwach, que l’on peut voir brièvement assis sur un trône dans la nouvelle vidéo. Il est à la tête de Quincy et le dernier grand méchant de la franchise manga.

Après l’apparition du Quincy ça vient bien sûr comme il fallait : Ichigo et ses amis, que l’on peut aussi voir brièvement dans la bande-annonce, vont impliqué dans les combats et sont donc à l’avant-garde de cette guerre sanglanteTous les personnages principaux ne survivront pas. Les fans de la version japonaise originale peuvent s’attendre à tout le monde ancien comédien de doublage de la série reviennent pour la finale de l’aventure fantastique (via AnimeNewsNetwork). Il y a aussi quelques haut-parleurs du jeu « Bleach: Brave Souls ».

La bande-annonce confirme également que l’adaptation animée de l’Arc de guerre sanglante de mille ans est de retour dans Atelier Pierrot (« Bleach », « Naruto ») sera produit. Masashi Kudo (« Bleach ») revient en tant que concepteur de personnages tandis que Shiro Sagisu (« Bleach ») composera à nouveau la musique. Il y a un changement pour ça au poste de directeur, parce que Noriyuki Abe est originaire de Tomohisa Taguchi (« Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna ») remplacé.

De plus, la bande-annonce révèle un autre détail important à sa fin, à savoir la date de début de la série télévisée. L’adaptation animée de « Bleach: Thousand-Year Blood War » commence en octobre 2022 à la télévision japonaise. On ne sait pas actuellement si les derniers épisodes de l’anime à succès nous parviendront bientôt.