Blazing Strike a été reporté au printemps 2023 afin de fournir la meilleure expérience de jeu possible

Jeu de combat Blazing Strike a reçu relativement moins d’attention par rapport à des titres comme Skullgirls 2nd Encore, Street Fighter 6 et Tekken 7, par exemple. Le jeu sortira à l’hiver 2022 et est créé par RareBreed Makes Games et publié par Aksys Games.

Le match a maintenant été déplacé à l’été 2023. La principale cause du retard est le désir des créateurs d’améliorer le jeu avant qu’il ne soit disponible en résolvant de nombreux problèmes. Le jeu a en fait été retardé d’environ six mois. Crossplay, cependant, a été référencé par RareBreed.

La date de sortie de Blazing Strike a été reportée au printemps 2023, ce qui est une vérité difficile à reconnaître. Néanmoins, ce retard aidera à l’optimisation du jeu pour offrir la meilleure expérience de jeu possible (peut-être avec un jeu multiplateforme).

Six types d’attaques différents, y compris des frappes et des coups de pied légers, moyens et lourds, sont disponibles sur les quatre boutons de Blazing Strike. Les outils défensifs supplémentaires inclus dans le jeu sont Parry et Guard (à ne pas confondre avec Block). Rush Trigger est une autre fonctionnalité du jeu qui permet aux joueurs de combler l’écart et d’exécuter des combinaisons rapides et puissantes, mais au prix d’une brève condition d’épuisement par la suite.

Blazing Strike, qui est propulsé par GGPO, fera ses débuts en mode arcade, en mode histoire et en conflit local avec entraînement, combat et jeu en ligne. Ce mode spécifique inclura une restauration et sera accessible via Persona AI (quoi que cela signifie). Les personnages, les détails de la version et les informations sur la plate-forme concernant Blazing Strike seront tous mis à jour au lancement du jeu.