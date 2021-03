Blaster Master Zero 3 annoncé pour PC, PS4 et Nintendo Switch

Inti Creates a annoncé Blaster Master Zero 3, la fin de la trilogie rétro qui a débuté en 2017.

Toutes les histoires se terminent, en particulier les plus petites. C’est le cas de la franchise qu’Inti Creates a récupérée de l’oubli il y a quatre ans. Maintenant, l’entreprise a Blaster Master Zero 3 annoncé, la suite directe qui signifiera un point complet pour la saga dans son ensemble.

La nouvelle a été annoncée lors de l’événement New Game Plus Expo 2.0. Après lui, le jeu complet et ses détails peuvent être consultés sur le site officiel. Il est également accompagné d’un premier trailer avec le gameplay que vous avez ci-dessous. Le plus important est ce qui nous reste à la fin: sa date de sortie. Blaster Master Zero 3 arrive sur PC, PS4 et Nintendo Switch de la même manière 29 juillet 2021.

L’histoire de Blaster Master Zero 3 nous place juste après la fin des événements du deuxième opus. Jason doit sauver sa partenaire Eve de l’organisation mystérieuse qui cherche à reconstruire la planète post-apocalyptique qu’ils habitent à tout prix. Avec le soutien de sa grenouille et du char G-SOPHIA SV il pourra affronter en combat avec le véhicule et des sections à pied, comme dans les jeux précédents.

La grande nouvelle vient avec l’utilisation de la nouvelle armure interdimensionnelle de Jason. Dans les sections à pied, vous pouvez changer de dimension et vous battre contre les boss finaux dans des zones inaccessibles auparavant. Jason prend plus de puissance que jamais dans cette partie du jeu et il n’aura pas besoin du tank Sophia pour dévaster tous les ennemis sur son passage.

Les deux premiers versements sont arrivés sur Nintendo Switch et plus tard sur PlayStation 4. Le lancement simultané de cette dernière partie à tous, y compris les plateformes numériques pour PC, est une nouvelle étape pour Inti Creates pour s’ouvrir encore plus au marché.