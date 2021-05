Fou en 2D et beaucoup d’action. C’est la nouveauté de MY.GAMES, qui nous apporte l’annonce de Blast Brigade vs. la légion maléfique du Dr Cread.

Nouveau jeu en vue, coupable. Allods Team Arcade et MY.GAMES nous ont laissé le Blast Brigade vs. la légion maléfique du Dr Cread, un titre d’action 2D pour un joueur qui peut ravir beaucoup d’entre vous. Surtout si vous recherchez des plates-formes et des explosions.

Le titre arrivera à la fin de cette même 2021 et il le fera pour presque une plateforme (moins de micro-ondes et de réfrigérateurs). Autrement dit, nous le verrons sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Ce dernier via Steam.

Alors, on peut se mettre dans la peau de quatre héros? que, surtout, ils vont tirer, sauter et faire exploser beaucoup de choses (le scénario n’a pas été fait par moi, je le jure). Chacun des héros aura ses capacités particulières et nous pouvons changer celle que nous utilisons à chaque instant. Jeff, Shura, Calahad Oui Vortex ils manipuleront différentes armes et se déplaceront différemment. Notre mission est de les utiliser correctement.

Cette équipe de guerriers devra sauver le monde des griffes du Dr Cread. Nous devrons nous rendre sur son île pour le vaincre et affronter la technologie qu’il a développée (ou héritée d’une ancienne civilisation …) basée sur surmonter les scénarios de plateforme en 2D avec de nombreux ennemis que nous devrons deviner.

Le responsable de donner vie à cette folie est Allods Team Arcade. C’est une nouvelle équipe au sein de l’équipe Allods elle-même (dans MY.GAMES) et il a fallu un peu de folie et d’action pour nous apporter un jeu qui se déroule dans cet âge d’or que sont les années 80 et ses films d’action.