Blanche-Neige, film d’action en direct 2022 : distribution et quand il sort

Au cours de la dernière décennie, Disney a travaillé sur l’adaptation de plusieurs de ses films d’animation classiques à des adaptations en direct, apportant récemment le film » Cruella » ou le film » Cendrillon », il est clair que la société a toujours l’intention de moderniser plusieurs films de son vaste catalogue, ce qui suit étant la nouvelle version de »Blanche-Neige et les Sept Nains ».

Le prochain film de Disney sera réalisé par Marc Webb et a commencé à enregistrer en 2022, terminant le tournage en avril. » Blanche-Neige » sera une comédie musicale dirigée par les compositeurs Benj Passak, Justin paul écrivant leurs chansons, qui ont travaillé sur de grands succès comme »La La Land ». La production promet d’être l’un des meilleurs remakes de Disney, avec un excellent casting.

Qui participe à Blanche-Neige ?

L’actrice Rachel Zegler jouera le protagoniste Blanche-Neige, après ses débuts dans le film »West Side Story », apportant une version différente de la princesse puisqu’elle est d’origine latino. Bien qu’au début, le choix de Zegler en tant que protagoniste ait été largement critiqué par les fans, Disney a poursuivi le projet en affirmant qu’il s’agirait d’un film qui rendrait justice au film classique de 1937.

De la même forme, Gal Gadot agira en tant qu’antagoniste du film, jouant le rôle de la méchante sorcière et bien que l’on ne sache pas trop à quoi ressemblera la version du méchant emblématique, Gadot a exprimé son enthousiasme à donner vie à ce personnage. De la même manière que Andrew Burnap jouera le rôle d’un nouveau personnage vedette créé pour cette nouvelle version de Blanche-Neige.

De quoi parlera l’action en direct de Blanche-Neige ?

« Blanche-Neige et les sept nains » était un film d’animation historique lors de sa sortie, car c’était le premier long métrage d’animation de tous les temps et aussi le premier de Disney. L’American Film Institute l’a qualifié de l’un des 100 plus grands films américains et du plus grand film d’animation de tous les temps, et il a même été sélectionné pour le National Film Registry en 1989.

Compte tenu de tout l’impact qu’a eu le film Disney, il était plus qu’évident qu’il recevrait une adaptation en direct, et il est même surprenant de penser qu’ils ne l’ont pas fait beaucoup plus tôt. Pour le moment « Blanche-Neige » n’a pas de date de sortie, mais compte tenu du fait que les enregistrements sont déjà terminés, il est probable que sa date de sortie soit annoncée pour 2023.

