Blanche-Neige donne une leçon de morale sur l’envie

Dans ce texte, j’ai l’intention de donner une approche différente. L’analyse du conte se concentrera sur la figure de la belle-mère, la méchante reine. L’histoire de Blanche-Neige commence par nous présenter une princesse qui à la naissance a perdu sa mère, et son père épouse ensuite une nouvelle femme. En grandissant, la beauté de la jeune fille éveille l’envie de la reine et motive sa cruauté, au point qu’elle tente de commettre un meurtre.

Les contes de fées présentent généralement des sentiments communs à toute l’humanité de manière symbolique. Et dans Blanche-Neige, nous avons un sentiment de base en évidence: l’envie.

La reine, la belle-mère de Blanche-Neige, envie la beauté de la fille, car elle n’accepte pas le processus de vieillissement et la perte du plus beau poste.

De plus, on peut voir dans Blanche-Neige, le développement de la psyché féminine. Comment il peut évoluer et se développer. La perte de jeunesse et de beauté chez les femmes, au fil des ans, est quelque chose de terrifiant

L’ego des femmes jusqu’à un certain âge est structuré autour de la beauté et de la séduction. Je n’entrerai pas dans le fond de la question, ni ne dirai ce qui est bien ou mal, mais notre inconscient collectif est guidé par cette structure – notez simplement que la cosmétique, l’industrie de la mode et tout ce qui touche à la beauté est majoritairement accablant pour les femmes.

Au fil des années et de la dégradation conséquente du corps, la femme qui est en cours d’individualisation devrait déjà être en contact avec d’autres aspects de la psyché, tels que l’animus et le Soi. Et dans ce processus de maturation, le centre de votre psyché devrait cesser d’être l’ego et devenir le Soi, et cette identification à la beauté diminuée.

Mais ce que nous voyons aujourd’hui dans notre société, c’est un grand nombre de femmes, en particulier les femmes occidentales, où la perte de jeunesse et de beauté est quelque chose de terrifiant.

Et c’est le drame de la reine. Elle n’a pas de relation avec l’inconscient, étant complètement identifiée à son personnage. Son animosité est presque inexistante, car son mari est silencieux sur sa relation avec Blanche-Neige, n’exerçant pas sa fonction de discernement et de réflexion.

Combien de femmes aujourd’hui dans notre société, où l’image est privilégiée, ne «tuent» pas leur propre création par une attitude unilatérale? Ils commettent une atrocité avec eux-mêmes, faisant de la beauté et de la jeunesse leurs seuls attributs.

Mais la reine a un chemin pour son développement, conçu en Blanche-Neige. À travers la princesse et son parcours, la reine peut se développer et sortir d’unilatéralement.

La reine ordonne alors de tuer Blanche-Neige, mais le chasseur sympathise, la sauvant d’un destin tragique.

La figure du chasseur qui donne à la reine le cœur d’un cerf, symbolise la figure de l’animus qui commence à apparaître et à montrer des traces de réflexion et de protection, même s’il n’est considéré qu’un simple serviteur.

Après cet épisode, Blanche-Neige vivra dans une maison avec les sept nains. Où il s’occupe de la maison pour eux, du lavage, du nettoyage et de la cuisine.

A ce stade, la princesse rencontre l’animus sous sa forme multiple. Toujours indifférencié, et un peu primitif, mais qui a déjà un côté utile. Plus important encore, Blanche-Neige a une relation avec lui, vit avec lui et négocie avec lui: elle prend soin des nains en échange d’une protection.

La reine, découvrant où se trouve Blanche-Neige, tente trois fois de la tuer. La première fois, elle noue violemment un ruban autour de la taille de la fille, lui faisant perdre le souffle, la deuxième fois, elle donne à la fille un peigne empoisonné et la troisième fois, elle donne à la fille la soi-disant pomme empoisonnée.

Notez que les deux premières tentatives de tuer Blanche-Neige sont associées à la vanité et la troisième à la séduction, la pomme dans la mythologie grecque étant associée à la déesse de l’amour, de la beauté et de la séduction, Aphrodite. Et elle succombe à toutes les tentatives, étant aidée dans les deux premiers par les nains et s’endormant dans la troisième.

En d’autres termes, Blanche-Neige et la Reine doivent mûrir par rapport à la beauté et à la séduction, ce qui équivaut à perdre la naïveté et à développer la capacité critique dérivée de leur animosité.

Le résultat est connu: un prince se promenant a vu le cercueil en verre fabriqué par les nains, tombant amoureux. Il emmène le cercueil à son château. En chemin, la voiture trébuche, et le morceau de pomme qui était dans la gorge de Blanche-Neige s’en va, et elle respire à nouveau. Le prince lui demande de l’épouser, et invite la reine à la fête, qui apparaît, mourant d’envie. En guise de punition, en quittant le palais, il a fini par trébucher sur une paire de bottes en fer qui étaient chaudes. Les bottes se fixèrent sur la reine et la forçaient à danser; elle a dansé et dansé jusqu’à ce qu’elle tombe enfin morte.

Malheureusement, la reine maintient son attitude unilatérale et n’est pas transformée par le voyage de la princesse, entretenant l’envie envers elle, qui a maintenant atteint un développement de sa personnalité et entretient une relation avec son inconscient, symbolisé par son animus – prince. Et la reine trouve alors le destin d’une attitude radicalement unilatérale qui est la mort.