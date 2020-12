Blâmez la mobilité électrique. Volkswagen dit adieu au sport automobile et au sport automobile Volkswagen

Soucieux de devenir un leader de la mobilité électrique et durable, Volkswagen a décidé de concentrer tous ses efforts dans ce domaine et l’une des conséquences a été l’abandon total de son implication dans le sport automobile, supprimant ainsi la division Volkswagen Motorsport GmbH.

Basée à Hanovre, Volkswagen Motorsport GmbH emploie au total 169 collaborateurs qui seront désormais intégrés dans Volkswagen AG à Wolfsburg au cours des prochains mois.

À propos de cette intégration, Frank Welsch, membre du conseil d’administration responsable de la division Développement a déclaré: «Les connaissances techniques approfondies des employés du service compétition et savoir-faire acquis avec le projet ID.R restera avec l’entreprise et nous aidera à créer des modèles plus efficaces de la «famille ID».

Et les projets qui rivalisent encore?

Comme vous le savez, en plus du projet ID.R, Volkswagen Motorsport GmbH est actuellement responsable de la Polo GTI R5 et de la Golf GTI TCR. Par rapport à ceux-ci, la marque allemande assure que, malgré la fin de la participation à la compétition, l’approvisionnement en pièces de rechange à long terme est assuré.

La production de la Polo GTI R5 pour les rallyes se terminera plus tard cette année. À propos de Volkswagen Motorsport GmbH, Wilfried von Rath, membre du conseil d’administration en charge des ressources humaines, est non seulement heureux que la marque retienne tous les employés de cette division, mais a également profité de l’occasion pour remercier le travail qu’elle a accompli pendant des décennies, rappelant les victoires, titres et records obtenus par les voitures développées par la division compétition de la marque allemande.