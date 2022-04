Blâmer Marvel et Spider-Man ? Andrew Garfield s’est séparé d’Alyssa Miller et c’est la raison

célébrités

Il a été confirmé que l’acteur n’était plus en couple avec le mannequin et la véritable raison de la séparation a également été révélée. Connaître les détails !

© ShutterstockBlâmer Marvel et Spider-Man ? Andrew Garfield s’est séparé d’Alyssa Miller et c’est pourquoi.

Andrew Garfield vient de traverser de très bons mois dans sa carrière, puisqu’il a été reconnu pour son rôle dans Les yeux de Tammy Fayerevient interpréter Peter Parker dans Spider-Man : Pas de retour à la maison et a été nominé pour le meilleur acteur aux Oscars 2022 pour Tic, tic… BOUM !, où il a joué Jon Larson. Cependant, il n’est pas à son meilleur moment personnel, puisque la séparation vient d’être confirmée avec qui était sa compagne, Alyssa Miller.

C’est en novembre 2021 que les premières rumeurs d’une idylle ont commencé, après que des paparazzi les aient vus se tenir la main à New York, après une interview faisant la promotion du film Netflix. Bientôt, on sut qu’ils passaient du temps ensemble et tous deux furent vus à Malibu en train de jouer au tennis, à l’approche de la Saint-Valentin. Après avoir mené des sorties mystérieuses, ont été vus pour la première fois publiquement lors de la 28e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awardson croyait donc que tout allait bien entre eux.

Cependant, leur romance ne s’est pas concrétisée et Ils ont décidé de se séparer quelques semaines après avoir marché ensemble sur un tapis rouge aux SAG Awards.. Cela a été confirmé par les médias américains Divertissement ce soirqui prétendait que la raison principale est que leurs professions nécessitent un temps qui n’aurait pas été sain pour le coupleon pense donc qu’il était en bons termes.

Une de leurs sources leur a dit : « Leurs engagements et horaires de travail ont rendu difficile la poursuite de leur relation »puis a révélé comment l’acteur est: « Andrew reste positif et s’entoure de ses amis proches et de ses proches ». Pour le moment, les futurs projets de l’acteur sont des mini-séries télévisées Sous la bannière du ciel et Brideshead revisitéemais Marvel pourrait-il aussi avoir quelque chose à voir avec cela?

Après son retour en tant que Peter Parker dans le dernier film de homme araignée, tous les fans étaient ravis et souhaitaient le revoir, une question qui n’a pas été officialisée jusqu’à présent. Il est clair que le MCU il préfère garder ses secrets aussi loin que possible des yeux du public, mais il y a des rumeurs selon lesquelles Andrew travaille sur plus de productions de la franchise et il y aurait une grande partie du temps qui l’empêcherait d’avoir une relation stable.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂