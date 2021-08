Blake Shelton révèle un moment embarrassant pour ne pas avoir invité Adam Levine à son mariage

– Publicité –



Blake Shelton et Gwen Stefani se sont mariés il y a environ un mois, lors d’une cérémonie intime, dans une ferme de l’Oklahoma, et l’heureux événement a fini par créer un moment de maladresse entre le musicien et son ami Adam Levine.

Il s’avère que l’événement était très intime et petit, avec seulement 40 invités, parmi la famille du couple et leurs amis les plus proches, laissant de nombreuses personnes de côté.

Une absence qui a attiré l’attention de la presse à la fête était Levine, compte tenu de son amitié bien connue avec Shelton, avec qui il a même travaillé sur l’émission de téléréalité américaine The Voice, où les deux et Stefani étaient juges.

Et pour aggraver les choses, les nouvelles ont commencé à souligner que Levine n’était même pas au courant du mariage et qu’il l’aurait découvert en voyant les photos de la cérémonie sur les réseaux sociaux du couple.

Le site américain Radar Online a même publié le témoignage d’une source proche du chanteur de Maroon 5, qui confirme qu’il n’était pas au courant de la relation officielle de ses amis.

« Adam n’avait aucune idée du moment où Gwen et Blake se mariaient. Il n’a été ni invité ni informé, bien que lui et Blake aient été proches en tant que frères pendant leur temps ensemble sur The Voice », a déclaré la source.

Lors d’une récente apparition dans l’émission de radio The Storme Warren Show, Shelton a admis qu’il avait traversé des moments embarrassants, avec Levine et d’autres amis, après son mariage.

« Depuis, j’ai eu des conversations embarrassantes avec plusieurs de mes amis. Ils ont dit : Oh, oh oui, j’ai lu sur le mariage, j’ai entendu, comment c’était ? Écoute, on a fait quelque chose de petit, oublie ça. Il ne s’agit pas de vous. C’est arrivé à plusieurs », a-t-il révélé.

Car Levine n’était pas le seul exclu du mariage, comme a tenu à le souligner une source proche du couple, d’autres anciens juges de The Voice, proches de Blake Shelton et Gwen Stefani n’étaient pas non plus invités.

« Ce n’était pas seulement Adam qui n’était pas invité. Kelly Clarkson, Nick Jonas, Alicia Keys, Christina Aguilera, Ceelo Green, Shakira, Usher, Pharrell Williams, Miley Cyrus et Ariana Grande n’étaient pas non plus invités. C’était un mariage pour la famille et les amis les plus proches, pas pour des célébrités hollywoodiennes », a tenté d’expliquer la source.

Levine et Shelton sont devenus de très bons amis après avoir travaillé ensemble pendant 16 des 21 saisons de The Voice, dans cinq d’entre elles, le duo a partagé le jury avec Stefani.

Les coulisses du programme étaient même là où le couple s’est approché et a commencé à se lier.