Blake Shelton joue de la guitare pendant que Gwen Stefani chante « Don’t Speak »

Près de deux mois après le mariage, la lune de miel va toujours bon train pour Blake Shelton et Gwen Stefani – la « tournée de lune de miel », c’est-à-dire.

C’est ce que Stefani a surnommé lorsque la chanteuse de 51 ans a rejoint son mari crooner country de 45 ans pour son concert « Bash on the Bay » à Put-In-Bay, Ohio, mercredi, où entre ses tubes et leur duos, il l’a soutenue sur un classique à elle.

Jeudi soir, la chanteuse de No Doubt a partagé un clip de l’émission sur Instagram, dans lequel Shelton jouait de la guitare pendant qu’elle chantait le tube de son groupe en 1996, « Don’t Speak ».

Stefani portait une version à paillettes d’une chemise en flanelle jaune et d’un jean coupé tout en apportant un peu de rock ‘n’ roll à la nuit de la musique country. Quant à l’interprète de « God’s Country », il a gratté à distance, laissant la vedette à sa femme.

Et si leur version de ce retour sans doute semblait polie, c’est parce que les jeunes mariés ont eu le temps de le pratiquer depuis qu’ils ont échangé leurs vœux en juillet.

En fait, à peine deux semaines après que le couple a dit leur « je fais » au ranch Shelton’s Oklahoma, ils ont surpris les fans à l’emplacement Tishomingo de sa franchise de restaurant et bar Ole Red pour répéter quelques chansons pour ses prochaines performances – y compris « Don’t Parlez. »

Deux semaines seulement après cela, le duo était de retour sur scène ensemble au « CMA Summer Jam » à Nashville, faisant à nouveau de la belle musique ensemble.

Depuis leur première association en 2015, Shelton et Stefani ont partagé une série d’enregistrements à succès, dont « Go Ahead and Break My Heart », « Nobody but You », « You Make It Feel Like Christmas » et » Heureux n’importe où.

Et pour le jour de leur mariage, Shelton a partagé une autre chanson qu’il avait écrite pour eux, mais uniquement avec sa fiancée et leurs invités. Cependant, dans une récente interview, il a laissé entendre que ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne le rendent public.

« Je pense que c’est quelque chose que je veux partager parce que j’en suis vraiment fier », a-t-il déclaré dans « The Storme Warren Show » sur SiriusXM. « Vous savez, pour moi, un mariage – une cérémonie – vous ne le gardez pas privé lorsque vous vous mariez avec quelqu’un. Vous annoncez au monde: » Hé, c’est ma femme, juste pour que tout le monde le sache. C’est pourquoi nous portons ces bagues, vous savez. … Nous sommes ensemble maintenant. Je suis fier d’être marié à Gwen, et donc je suis fier de cette chanson. »