Blake Shelton est-il gentil ? À quoi ressemble sa personnalité dans la vie réelle et les tweets passés

Le chanteur country Blake Shelton, nouveau mari et co-vedette de Gwen Stefani dans « The Voice », ainsi que « Sexiest Man Alive » de People Magazine en 2017, a dit, fait et tweeté des choses… discutables au fil des ans.

Vous n’avez pas besoin d’être un fan de musique country pour savoir qui est Blake Shelton, 45 ans, bien que tout à son sujet, de son apparence à ses relations en passant par sa personnalité, ait fait l’objet de vifs débats en ligne.

Est-ce que Blake Shelton est gentil ?

Nous ne l’avons pas rencontré, nous ne pouvons donc pas répondre par oui ou par non en fonction de notre expérience personnelle, mais alors que lui et Stefani semblent être un couple heureux et amical, Shelton lui-même a dit, fait et tweeté des choses profondément troublantes qui pourraient appeler le type de personne dont il s’agit.

Lorsqu’il a remporté l’honneur de « l’homme le plus sexy du monde », même Shelton lui-même a semblé, racontant au média que sa première pensée était « vous allez devoir manquer de monde ».

Shelton était cependant ravi de se vanter de ses réalisations auprès d’Adam Levine, collègue juge et « l’homme le plus sexy en vie » de 2013 en déclarant: « J’ai hâte de pousser ça dans le cul d’Adam ** ! … Aussi fier que je sois et honoré que vous me l’ayez demandé, c’est vraiment la seule chose qui m’importe.

Mis à part les côtes espiègles avec Levine, Shelton a fait face à sa juste part de rumeurs et de scandales, amenant certains à le haïr, d’autres à l’aimer et d’autres à se sentir complètement confus quant à ce qu’il est vraiment dans la vraie vie.

Shelton était autrefois marié à la chanteuse Miranda Lambert jusqu’à leur divorce en 2015. Maintenant, le natif de l’Oklahoma est marié à Stefani, 51 ans, avec qui il a commencé à sortir la même année, beaucoup pensant que leur relation a commencé comme une liaison.

Alors que les rumeurs sur les antécédents présumés de tricherie et d’alcoolisme de la star country de 6 pieds 5 pouces sont probablement les plus connues à son sujet, il a fait les gros titres pour d’autres raisons assez troublantes.

Nous avons examiné 12 des choses les plus préoccupantes que Blake Shelton ait jamais dites, faites ou tweetées (y compris des tweets racistes, homophobes et misogynes maintenant supprimés) pour voir de plus près à quoi il ressemble vraiment.

12 faits sur la personnalité de Blake Shelton dans la vraie vie

1. Blake Shelton a un jour qualifié les fans de musique country de « vieux pets » et de « jacka**es ».

Dans une interview avec Great American Country pour sa série Backstory, Shelton a déclaré: « Si je suis » Chanteur masculin de l’année « , cela doit signifier que je fais partie de ces personnes maintenant qui décident si elles avancent et si elles bougent. au. »

Le chanteur a poursuivi: « La musique country doit évoluer pour survivre. Personne ne veut écouter la musique de son grand-père. Et je me fiche du nombre de ces vieux pets autour de Nashville qui disent : « Mon Dieu, ce n’est pas du pays ! » C’est parce que tu n’achètes plus de disques, jack**. Les enfants le font et ils ne veulent pas acheter la musique que vous achetiez.

Peu de temps après, un article de Saving Country Music a prouvé que sa déclaration était incorrecte.

Maladroit.

2. Shelton a déjà publié des tweets homophobes.

Twitter est célèbre pour les personnes célèbres qui ont des ennuis, et Shelton ne fait pas exception. Le chanteur country a tweeté une poignée de fissures envers les homosexuels qui sont profondément préoccupantes.

Voici quelques exemples de tweets les plus homophobes qu’il a publiés :

« Question pour mes followers gays…. Les quilles sont-elles le bonbon préféré de vous tous ? »

« Comment puis-je être attiré par les lesbiennes ?… Je ne suis pas gay. »

« Les hommes adultes qui portent des Chuck Taylor peuvent aussi bien écrire sur leur front ‘Les concombres m’excitent !!!' »

3. Et puis il y a eu les tweets racistes de Blake Shelton.

En 2011, Shelton a également été critiqué pour des commentaires inappropriés sur Twitter. Cette fois, cependant, il a adopté une approche raciste du tweet.

Voici deux exemples :

« J’aimerais que le d–khead dans la pièce d’à côté se taise ou apprenne un peu d’anglais pour que je sache au moins ce qu’il a l’intention de bombarder !! »

“Rien ne dit » Joyeux 4 juillet « comme un chauffeur de navette aéroport qui ne parle pas un mot d’anglais F–KING !!! Au terminal Omar !!!”

Newsflash, Blake : Être raciste n’est pas du tout sexy !

4. Shelton a tweeté ses fantasmes inappropriés sur la mineure Dakota Fanning.

Selon un article de Vanity Fair, l’un des tweets de Shelton maintenant supprimés de 2010 parlait d’un « fantasme malade » qu’il avait à propos de Dakota Fanning, alors âgée de 16 ans.

Le tweet disait: « Alors je viens de trouver une bonne excuse pour mon fantasme maladif à propos de Dakota Fanning. Je pensais qu’elle était Amanda Seyfried. »

Quand Shelton a posté ça, Dakota Fanning était mineure. C’est plus qu’un peu dérangeant si vous me demandez.

5. Certains pensent qu’il a trompé son ex-femme Miranda Lambert.

Au cours de leur divorce, Lambert et Shelton ont tous deux joué au jeu « il a dit, elle a dit ».

Photo : Getty

Et tandis que Shelton nie avoir été infidèle pendant les quatre années où ils ont été mariés, Lambert est resté fidèle à son histoire.

Des sources proches de Lambert ont déclaré à TMZ que Shelton avait trompé la beauté de la basse-cour « avec un célèbre chanteur de country ».

6. Shelton était à l’origine un partisan de Trump, mais a ensuite fait marche arrière.

Shelton a plongé la tête la première dans la politique des célébrités lorsqu’il a laissé entendre qu’il était dans le coin de Trump en juillet 2016.

Shelton a déclaré à Billboard à l’époque: « Beaucoup de gens tirent pour lui, peu importe à quel point Hollywood le combat. »

«Je vois des gens qui ne l’aiment pas aller frapper des gens qui l’aiment. Vous me dites, qui est fou ici ? », a-t-il poursuivi.

Il a ensuite tenté de faire marche arrière et de nier qu’il soutenait Trump dans un tweet.

« Hé avant que ça ne commence comme toujours », a-t-il écrit, « Je n’ai imposé A PERSONNE à la présidence. Et je ne vais pas. Je ne fais pas ça.

Nous pensons qu’il voulait dire approuvé, mais vous comprenez le point.

7. Shelton a publiquement appelé les femmes le mot b plus d’une fois.

En 2016, Shelton est passé du côté misogyne sur Twitter, remuant une fois de plus le pot.

L’un des tweets maintenant supprimés disait: « Merci Augusta !! Voler à la maison pour dormir avec deux jeunes salopes aux cheveux blonds et noirs.

Il s’est ensuite excusé via une déclaration publiée sur Twitter.

« Tout le monde sait que la comédie a été une partie importante de ma carrière et elle a toujours été là pour que tout le monde puisse la voir », a écrit Shelton. « Cela dit, tous ceux qui me connaissent savent aussi que je n’ai aucune tolérance pour la haine de quelque nature que ce soit. Mon humour peut-il parfois être inapproprié et immature? Oui. Haineux? Jamais. Cela dit, je m’excuse profondément auprès de quiconque a pu être offensé. «

8. Shelton a un jour divulgué le vrai numéro de téléphone d’Adam Levine.

Les célébrités sont toujours bombardées pour leurs chiffres par des milliers de fans et de followers, et en 2014, Shelton a publié le numéro de téléphone portable de sa co-star via Twitter.

Il a tweeté : « HEY TOUT LE MONDE !!! Le voici : (310) 493-7939 <-- NUMÉRO DE CELLULAIRE de @adamlevine ! Vous pensez que je plaisante ? Essayez de l'appeler !! Chienne!!"

Le téléphone du pauvre gars sonnait probablement sans arrêt à cause de Shelton. Peu de temps après le spectacle, le numéro de Levine a été déconnecté.

9. Quand Shelton était jeune, il a participé à des concours de beauté.

Selon Entertainment Online, Shelton a participé à des concours de beauté lorsqu’il était un petit garçon. Il n’y avait pas de concours pour les garçons, il devait donc être inscrit aux concours des filles.

Il n’était pas là pour le concours de beauté, cependant. Il voulait chanter. Mais pour qu’il puisse chanter dans la partie talent du concours, il a dû parcourir les neuf mètres d’un concours de beauté.

« Il y avait une partie talent du concours », a déclaré Shelton. « Pour que je chante au concours comme ma mère le voulait, je devais faire les tenues de soirée et toutes ces conneries. »

10. Shelton a dit un jour qu’inviter sa petite amie de l’époque Stefani sur scène avec lui était une mauvaise idée.

Shelton a fait monter Stefani sur scène avec lui lors d’un set à Country Jam 2016 – et a dit plus tard que c’était une erreur.

Photo : Shutterstock/DFree

Ils ont interprété un duo ensemble, « Go Ahead and Break My Heart », avant que Stefani ne vole la foule en chantant un solo.

Plus tard, dans une interview sur la série Netflix « Chelsea » de Chelsea Handler, Shelton a admis que ce n’était pas une bonne idée d’amener sa petite amie sur scène avec lui.

« Je fais mon travail normal, vous savez, ce que je pense est rock. Me tenir là avec ma guitare acoustique devant mon stand et chanter mes chansons », a-t-il déclaré dans l’interview. « J’ai demandé à mon groupe de travailler sur une de ses chansons, ‘Hella Good.’ Et j’ai pensé ‘Mec, ce serait trop cool de la faire sortir et de la surprendre.’ C’est la pire chose que j’aurais pu faire parce que tout ce que ça a fait, c’est me faire paraître horrible. »

11. Shelton et son ex-femme Lambert avaient un contrat de mariage.

Avant de se marier, Shelton et Lambert avaient rédigé un contrat de mariage au cas où leur mariage tournerait au sud.

Bien qu’un contrat de mariage puisse être utile en cas de divorce, en particulier pour les célébrités et les autres personnes ayant une valeur nette élevée, certains pensent que les contrats de mariage impliquent un manque de confiance et condamnent le mariage dès le départ.

12. Sans surprise, Shelton a eu un mulet au lycée.

La star du country n’aurait certainement pas été nommée l’homme le plus sexy du monde à l’époque du mulet.

Photo : YouTube

Non pas que cela doive être considéré comme une réflexion sur ce qu’est Shelton dans la vraie vie aujourd’hui, mais allez, il fallait l’inclure.

Sarah Gangraw est une écrivaine axée sur la culture pop, l’astrologie et les relations.