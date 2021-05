Blake Lively jouera dans l’adaptation Netflix de «  Lady Killer  »

L’un des titres les plus acclamés de Dark Horse Comics est sur le point de recevoir sa propre adaptation en direct, qui arrivera en streaming grâce à Netflix, qui a annoncé les détails des membres de son casting et de son équipe créative. Ce n’est rien de moins que « Lady Killer », une série publiée entre 2015 et 2016 créée par Joelle Jones et Jamie S. Rich.

Blake Lively, connue pour son travail sur des films comme « A Simple Favor » ou « The Age of Adaline », a été choisie pour la première fois et produite par le film, qui sera écrit par le scénariste primé aux Oscars Diablo Cody. pour son travail dans « Juno », « Jennifer’s Body » ou « Young Adult ».

Blake Lively + Diablo Cody Lively produira et jouera en tant que femme au foyer des années 1950 avec une vie secrète en tant que tueur à gages hautement qualifié dans LADY KILLER. Cody écrira le scénario basé sur la bande dessinée Dark Horse du même nom. ( Getty) pic.twitter.com/k43fJjXrCk – NetflixFilm (@NetflixFilm)

« Lady Killer » suit l’histoire de Josie Schuller (Lively dans l’adaptation). En apparence, elle est la parfaite ménagère des années 1950. Mais lorsqu’elle ne prend pas soin des besoins et des attentions exigés par sa famille, elle mène une double vie d’assassin hautement qualifié pour porter ses coups commandés, dont son mari a aucune idée.

Le travail de Jones et Rich, ses créateurs, est l’une des miniséries les plus réussies de Dark Horse Comics ces dernières années, recevant une nomination pour la «Meilleure série limitée» aux Eisner Awards 2016.

En plus de Lively, « Lady Killer » mettra en vedette Mike Richardson et Keith Goldberg de Dark Horse Entertainment en tant que producteurs, ainsi que Kate Vorhoff de la société « B for Effort ». Ce ne sera pas la première propriété Dark Horse à frapper Netflix, car le service de streaming a déjà adapté « The Umbrella Academy », « Polar » et « Mystery Girl ».

Diablo Cody travaille actuellement avec Madonna sur le développement de son biopic. Ses crédits récents incluent les films « Tully », « One Mississippi » et « Powerpuff », la série CW qui servira de redémarrage à la série classique de Cartoon Network « The Powerpuff Girls ».