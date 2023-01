Blake Lively de Gossip Girl jouera dans It Ends with US Adaptation

célébrités

Le film est une adaptation du livre « Break the Circle » de Colleen Hoover.

© Instagram Blake Lively et Justin BaldoniLe film est basé sur le livre le plus vendu aux États-Unis en 2022

l’actrice Blake Lively, mondialement connue pour son rôle de Serena dans la première version de une fille bavarde, jouera dans l’adaptation cinématographique de « Ça se termine avec nous« le roman à succès de colleen aspirateurprès de Justin Baldoniassure un constat.

le médium américain Date limite signalé que l’adaptation sera un développement par Studios Wayfer Oui Sony Pictures et, qu’en plus de jouer dans le film, Justin Baldoni dirigera également avec un scénario adapté de Christy Hall.

Mais l’acteur de Jeanne la Vierge Il n’est pas le seul à jouer et à être impliqué dans une autre partie de la bande, car Animé (Le secret d’Adaline) se développera également en tant que producteur exécutif avec Steve Sarowitz, André Calof, Baldoni Oui Entrée.

+ De quoi parle « Ça finit avec nous » ?

Selon la description du livre, le titre, qui a également reçu le nom de briser le cerclesuivant Lily, une fille qui vient de déménager et est prête à commencer sa vie après avoir terminé l’université. Pendant, Lily rencontre Ryle, un magnifique neurochirurgien, et tombe amoureuse de lui.mais tout n’est pas miel sur flocons, car Atlas, un ex-amoureux revient et remet en cause la relation entre les deux premiers.

Le livre C’est devenu un phénomène médiatique sur les réseaux sociaux comme TikTokoù avec son hashtag ajoute plus de 2 milliards de visites. Article Se termine avec nous C’était le livre le plus vendu de 2022 aux États-Unis et se positionnait comme Best-seller du New York Times pendant plus de 90 semaines.

