Blake Lively critique son compte Instagram pour avoir publié des photos « dérangeantes » d’elle et des enfants de Ryan Reynolds

Ne tenant absolument aucun prisonnier, Blake a commenté le cliché: « C’est tellement dérangeant. J’ai personnellement partagé avec vous que ces hommes traquent et harcèlent mes enfants. Et vous publiez toujours.

Le compte Instagram hollywoodstarkids a depuis perdu une partie de ses abonnés Instagram et en compte désormais un peu plus de 73 000.

Elle a expliqué: « Violet est hyper articulée – c’est la fille de Ben Affleck », ajoutant: « Et elle s’est levée sur une chaise dans une petite robe de velours, avec ses cheveux un peu en arrière et ses lunettes et elle n’a pas dit ses R à droite, et elle a dit: « Nous n’avons pas demandé cela. Nous ne voulons pas de ces caméras, elles sont effrayantes. Les hommes sont effrayants, ils se renversent et il est difficile de se sentir comme un enfant quand vous êtes être pourchassé’. »