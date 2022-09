Blake Lively confirme sa grossesse et partage des photos de baby bump, dont une avec Taylor Swift

Blake Lively a confirmé qu’elle était à nouveau enceinte !

La star de « Gossip Girl », 35 ans, a mis le feu aux médias sociaux jeudi lorsqu’elle est apparue au 10e Sommet annuel des femmes Forbes Power arborant une robe dorée, un sourire éclatant et une bosse de bébé apparente.

Sur ses photos, Lively semble profiter de l’été : certaines photos la montrent souriante dans un maillot de bain une pièce rouge avec des découpes, tandis qu’une autre la montre, elle et sa sœur Robyn Lively, blottis dans des peignoirs blancs. Une photo amusante la montre même en bikini rose à côté de son amie proche Taylor Swift, et une photo particulièrement décontractée la montre posant pour la caméra dans un soutien-gorge noir et un pantalon de survêtement avec sa bosse de bébé en plein écran.

Cependant, selon la légende de son message, la vie n’a pas été aussi bucolique que les images le laissent entendre.

« Voici des photos de moi enceinte dans la vraie vie pour que les 11 gars qui attendent devant chez moi pour une observation (de licorne) me laissent tranquille », a écrit Lively. « Vous me faites peur, moi et mes enfants. »

Lively a également remercié les gens de ne pas soutenir les photographes et les publications qui « partagent des photos d’enfants » et a déclaré que les médias avec une « politique sans enfants » « font toute la différence ».

Elle a également partagé la publication sur son histoire Instagram.

Lively s’est déjà prononcée contre les paparazzi qui l’ont dérangée, elle et sa famille. Après qu’un photographe ait partagé une image apparemment heureuse d’elle et de ses trois filles en 2021, elle a déclaré sur Instagram que le cliché était « trompeur ».

« La vraie histoire est la suivante : mes enfants ont été traqués par un homme toute la journée. Sautant. Et puis se cachant. Un étranger dans la rue s’est mis à parler avec eux parce que c’était tellement bouleversant pour elle de voir. Quand j’ai essayé d’approcher calmement le photographe que vous avez engagé pour prendre ces photos afin de lui parler, il s’enfuirait. Et sauterait à nouveau au bloc suivant », a écrit Lively.

« (Pour) les photographes qui me parlaient, j’étais capable d’accepter de sourire et de saluer et de les laisser retirer ma photo de mes enfants, s’ils laissaient mes enfants seuls. Parce que c’était effrayant », a-t-elle poursuivi.

Lively et son mari, Ryan Reynolds, ont longtemps été privés de leurs filles James, 7 ans, Inez, 5 ans et Betty, 2 ans. Dans le passé, le couple n’a pas partagé les annonces de naissance de leurs enfants et a attendu des mois pour confirmer les noms de bébé. . (Le nom de James a été révélé en direct sur 45secondes.fr en 2015 !) Les photos des enfants sont également rares, et sur les réseaux sociaux, les parents prennent soin de masquer le visage de leurs filles.

« Tout ce genre de trucs avec des enfants et révélateur … Je ne ressens tout simplement pas le besoin de le publier », a déclaré Reynolds AUJOURD’HUI deux mois après l’arrivée d’Inez en 2016. « C’est un sentiment normal que la plupart des gens pourraient avoir. … (Mes enfants) n’ont pas vraiment choisi ce métier ou cette vie, et ils peuvent vite se laisser entraîner dans ce monde.

