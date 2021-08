Blake Lively : 3 looks essentiels pour votre garde-robe

Blake Lively a commencé à surprendre avec son goût incroyable pour les vêtements au cours des années où elle a joué Serena dans la série acclamée Une fille bavarde et, pour lequel, bien sûr, il a atteint une renommée maximale. Grâce à ce spectacle Le CW, l’actrice de Los Angeles, a commencé à faire un chemin important dans Hollywood, ce qui est aujourd’hui bien établi. Mais, bien sûr, il ne se démarque pas seulement par son talent à l’écran, il faut dire que son style entre glamour, sophistiqué et, à d’autres moments, plus informel a toujours captivé les caméras.







En fait, ce n’est pas un hasard s’il a obtenu le titre de les artistes les plus beaux sur le tapis rouge. Si vous pouviez énumérer tous les tenues avec ceux qui éblouissaient il n’y aurait pas de temps. Mais l’un des plus captivants était que robe jaune qu’il a utilisé dans la première de Détective Pikachu. Ce n’était pas n’importe quel modèle sinon un type midi De la marque Retrofête avec un nœud dans les mêmes tons et un décolleté en V. Ce qui a le plus attiré l’attention de cette robe, ce sont les paillettes délicates que l’on pouvait voir tout au long de la conception.

Photo : Getty Images



Ce n’était pas tout. Parce qu’il aimait aussi le coiffure qu’elle a décidé de porter ce jour-là avec des bigoudis vraiment fabuleux et des chaussures lilas très douces. Mais, Blake a également surpris plusieurs fois avec d’autres looks beaucoup plus informels, qui peuvent sûrement vous intéresser pour les adapter à votre garde-robe et à votre style personnel.

+ Les looks incontournables de Blake Lively

3. Vague fleurie

Photo : Getty Images



Blake est un grand fan de robes. Et bien que nous l’ayons vue avec des costumes et des pantalons, elle préfère ces modèles. Et son ingéniosité est de les utiliser à tout moment de la journée. Ainsi, vous pouvez mettre une robe pour un carpe rouget, mais aussi dans un événement plus détendu comme cette fois. Ici, l’actrice a choisi un modèle décolleté en V et un chignon super délicat au style fleuri en bleu, rouge et blanc. Accompagné de sandales basses, mais gardez à l’esprit que si vous êtes plutôt des pantoufles, vous pouvez facilement les combiner avec ces chaussures.

2. Quadrillé frais

Photo : Getty Images



Un modèle au corps avec un type de quadrille que nous avons vu plusieurs fois et qui ne manque certainement jamais. C’est sobre, mais à la fois sexy et glamour. Comme pour le modèle précédent, il n’est pas nécessaire de le porter avec des talons, vous pouvez opter pour des chaussures plus basses et plus confortables, si c’est pour une journée de travail par exemple.

1. Combiner deux couleurs

Photo : Getty Images



Dans ce dernier look, Blake a choisi de porter une jupe bleutée avec un imprimé floral écru et une mini coupe sur le devant. En haut, elle portait une chemise avec un décolleté en V et lui a donné la touche avec une ceinture également en marron clair. Et pour les chaussures, elle portait de beaux talons aiguilles.