Blake Griffin entre dans le protocole de commotion cérébrale après avoir attrapé le coude de James Wiseman

Blake Griffin est entré dans le protocole de commotion cérébrale après avoir attrapé un mauvais coude de James Wiseman.

L’attaquant des Detroit Pistons Blake Griffin est actuellement en protocole de commotion cérébrale après avoir attrapé un coude au visage de James Wiseman lors de la défaite 116-106 de l’équipe contre les Golden State Warriors. Gregory Shamus / L’entraîneur-chef des Pistons, Dwane Casey, a déclaré qu’il n’y avait eu aucune mise à jour sur l’état de Griffin. Griffin a terminé le match avec huit points, cinq rebonds, trois passes et un vol en 17 minutes L’absence de Griffin sera ressentie par une équipe des Pistons qui a débuté la saison 0-4. Leur prochaine chance de remporter une première victoire viendra vendredi contre les Boston Celtics. L’un des points positifs de la saison des Pistons est que Big Sean, natif de Detriot, a signé en tant que directeur créatif de l’organisation. « C’est un rêve devenu réalité et un véritable honneur de pouvoir travailler avec les emblématiques Detroit Pistons », a déclaré Sean à propos de son nouvel emploi. «J’ai grandi dans la ville, ce qui a naturellement fait de moi un fan des Bad Boys. J’aurais plus tard une affiche de Grant Hill sur mon mur et ensuite, contre toute attente, je regarderais les ’04 Pistons gagner le championnat, inspirant toute la ville de Detroit. J’ai hâte de trouver de nouvelles façons de contribuer à leur héritage et de poursuivre leur dévouement à la communauté à travers le sport, l’art et, bien sûr, la musique. « [Via]