Blade Star Mahershala Ali serait « très frustré » par le processus Marvel, le script ne fait que 90 pages

Certains enfoirés essaient toujours de faire du patin à glace en montée. Et le patin à glace en montée est exactement ce que Marvel fait apparemment en ce qui concerne leur prochain Lame redémarrer. À venir avec l’aimable autorisation d’un initié noté Jeff Sneiderdes rapports arrivent des coulisses du projet MCU qui affirme que l’acteur oscarisé et principal Mahershala Ali est « très frustré » par le processus.





« On me dit que le script BLADE actuel fait environ 90 pages et comporte exactement DEUX séquences d’action (ternes) », dit Sneider, ce qui ne manquera pas d’être une nouvelle extrêmement décevante pour Lame Ventilateurs. « Mahershala a dit être très frustré par le processus », ajoute-t-il avant de révéler que le patron de Marvel, Kevin Feige, « se serait trop éparpillé. Mais bon, c’est exactement ce que les sources me disent. Ne tirez pas sur le messager.

Pour mettre en perspective l’idée d’un script de 90 pages, une règle générale stipule qu’une page équivaut à une minute de temps d’écran, ce qui signifie que Marvel Lame pourrait être une sortie très courte en effet. Bien sûr, il n’y a rien de mal à un film très efficace, mais étant donné que Lame devra présenter Mahershala Ali en tant que Daywalker, ainsi que présenter un monde de vampires et les envelopper tous dans le monde du MCU, est-ce que ce sera vraiment assez de temps pour faire tout cela à un niveau décent?

La supposée révélation que Lame n’a que deux séquences d’action, toutes deux décrites ici comme « terne », ne manquera pas de frapper durement les fans. Merci au préalable Lame films, dirigés bien sûr par Wesley Snipes, le personnage est devenu connu pour livrer l’action et est certainement quelque chose que les fans de Marvel voudront voir continuer dans le MCU.

Bien sûr, ces affirmations ne sont vraiment que du bouche à oreille à ce stade. Mais avec l’abandon du réalisateur Bassam Tariq si près du début de la production, il va de soi qu’il se passe quelque chose de louche dans les coulisses de Lame.





Lame devrait être publié en novembre 2023

Hardy tout est actuellement connu sur Marvel Lame, bien que certaines rumeurs prétendent qu’il inclura les débuts de la fille de Blade, Fallon Grey. Ce qui, s’il est vrai, ne sera qu’une autre chose à ajouter au temps d’exécution déjà court. Des informations ont circulé selon lesquelles l’actrice de 14 ans Milan Ray, qui est surtout connue pour ses rôles dans Les belles années et L’amour modernea été choisie pour le film Marvel, beaucoup spéculant qu’elle incarnera Fallon Grey, la fille séparée de Blade, et un personnage qui jouera un rôle majeur dans le MCU.

Veilleurs l’écrivain Stacy Osei-Kuffour a été sollicité pour écrire le script des MCU Lameavec Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar, qui jouera le rôle-titre de Blade, le tueur de vampires, aux côtés de personnalités comme Da 5 Bloods vedette Delroy Lindo et Krypton étoile Aaron Pierre.

Lame devrait commencer la photographie principale le mois prochain et devrait sortir le 3 novembre 2023, dans le cadre de la phase cinq du MCU.