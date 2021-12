Blade Star Mahershala Ali est ravi de gagner le rôle Marvel de Wesley Snipes

L’héritage de Wesley Snipes en tant que Lame ne sera clairement pas oublié dans le prochain redémarrage de Marvel Studios, avec Mahershala Ali, qui devrait jouer le rôle du chasseur de vampires dans l’univers cinématographique Marvel, déclarant qu’il fera de son mieux pour gagner l’honneur de prendre le relais. Sentant clairement quelque peu la pression, le clair de lune et Alita : l’ange de la bataille La star est néanmoins très excitée de faire impression.

« Vous savez, ce que j’attends avec impatience, c’est de le gagner. J’ai hâte de gagner … vous savez, il y a une anticipation pour cela, il y a une excitation pour cela qu’il possède, que M. Snipes possède. Et donc en remplissant son chaussures, je travaille juste pour gagner ma place dans ce domaine et je suis ravi de commencer et de faire le travail. »

La performance de Snipe en tant que Daywalker est si appréciée (ne mentionnez pas Blade Trinity), que de nombreux fans espéraient que Marvel ramènerait l’acteur pour plus lors de l’introduction du personnage dans la mêlée MCU. Bien sûr, cela s’est avéré ne pas être le cas, avec l’acteur oscarisé Mahershala Ali dans le rôle. Plutôt que d’être déçu, Snipes a depuis approuvé Ali comme Lame, se rendant sur les réseaux sociaux pour dire: « Bonne chance à Mahershala Ali qui va le briser, j’en suis sûr, mais il va avoir du mal à surpasser Wesley Snipes », avant de terminer son message par « Il fera très bien. »

Détails entourant le redémarrage de Marvel de Lame apparaissent lentement, avec un synopsis apparent confirmant apparemment que le point de vue du MCU sur l’anti-héros restera assez proche de bon nombre des éléments qui ont fait le succès du mandat de Snipes. « Lui-même mi-humain/mi-vampire, « Daywalker » Eric Brooks (Ali) a perfectionné ses capacités à traquer les morts-vivants qui terrorisent depuis longtemps l’humanité », lit-on dans la supposée fuite. « Hybride humain-vampire depuis sa naissance tragique, Blade a passé sa longue vie à chercher à débarrasser le monde des vampires comme celui qui a tué sa mère. Au fil des ans, il a maîtrisé son propre style de combat contre des monstres de toutes sortes.

Alors que Snipes n’a aucune inquiétude quant au casting d’Ali, l’acteur a récemment offert ses deux cents sur ce qui, selon lui, fera applaudir le public. « Ma question ne s’adresse pas à lui, ce sont les gens autour de lui », a expliqué Snipes. « Il faut quelque chose de grand et de très spécial pour faire un film emblématique. Et vous ne savez même pas si ça va être emblématique jusqu’à ce que ce soit fait. Le peuple le décide. . . Je veux la même réaction que nous avons eue avec les versions que nous avons faites. Les spectateurs du théâtre criaient et applaudissaient. Je cherche ça.

La version Marvel de Blade a maintenant fait ses débuts dans le MCU grâce aux scènes post-crédits de la récente sortie du MCU, Éternels, avec la voix hors écran d’Ali guidant le Dane Whitman de Kit Harington pour savoir s’il est vraiment prêt à manier la très convoitée Ebony Blade. Da 5 sangs La star Delroy Lindo a récemment été confirmée pour jouer aux côtés d’Ali, avec Veilleurs l’écrivain Stacy Osei-Kuffour a tapoté pour écrire le script et Moghol Mowgli directeur Bassam Tariq à bord pour diriger le projet. Lame n’a pas encore de date de sortie, mais la production du film devrait commencer aux studios Trilith d’Atlanta à la fin de l’été 2022. Cela nous vient de Jake’s Takes.





