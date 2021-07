Blade Runner: La bande-annonce de Black Lotus révèle une nouvelle série d’anime à venir chez Adult Swim cet automne

Une nouvelle bande-annonce a été publiée pour Blade Runner: Black Lotus. La série, qui sera diffusée sur Adult Swim de Cartoon Network et le site de réseau social Crunchyroll, se déroulera après le film original mais avant la suite Coureur de lames 2049. Il suivra une femme androïde, ou réplicante, en 2032 à Los Angeles, qui a récemment découvert ses dons.

Contrairement aux films Blade Runner, cette édition au Coureur de lamela franchise sera animée. Jessica Henwick incarnera la protagoniste de la série Elle, sur les traces de Harrison Ford et Ryan Gosling respectivement. Barkhad Abdi, Wes Bentley, Brian Cox, Henry Czerny, Josh Duhamel, Shinshû Fuji, Takaya Hashi et Gregg Henry prêteront également leur voix à la production.

La bande-annonce elle-même donne au public un aperçu de l’histoire d’Elle, ainsi qu’un aperçu de la façon dont le monde imaginaire de Blade Runner se traduit sous une forme animée. Il y a un thème japonais défini dans la série jusqu’à présent, avec une écriture orientale et un style anime vu pendant la bande-annonce. L’arme de prédilection d’Elle est également représentée sous la forme d’un Katana, l’épée d’un guerrier samouraï traditionnel.

La série animée Blade Runner est réalisée par Shinji Aramaki et Kenji Kamiyama, avec la production de Sola Digital Arts et Alcon Entertainment. Shinichiro Watanabe servira également de producteur créatif. Sa sortie est prévue pour l’automne (automne) aux États-Unis, tandis que la sortie au Royaume-Uni et internationale n’a pas encore été confirmée. Le site de réseautage social Crunchyroll a précédemment diffusé le court métrage en streaming Blade Runner : Black Out 2022 en septembre 2017, et travaillera avec Adult Swim pour distribuer cette nouvelle série.

Dans une interview avec Adult Swim, le co-réalisateur Kenji Kamiyama a déclaré: « Il y a un incident appelé » le black-out » qui n’est pas montré dans les films. C’est un incident où toutes les données publiques du monde sont perdues. Cette histoire commence peu de temps après. Le réalisateur Aramaki et moi avons déjà réalisé deux séries animées ensemble. Sa société, Sola Digital Arts, fait de l’animation 3D depuis un certain temps, donc le personnel et la configuration du système du studio sont bien aguerris et prêts à faire une série animée en 3D. Je pense que le timing était bon. »

« Ce timing nous permet de faire un ajout à une grande franchise comme Coureur de lameen utilisant notre animation. Nous avons senti que c’était une bonne chance pour nous. Je pense que j’étais encore adolescent quand j’ai regardé le premier Coureur de lamefilm. Son expressivité cinématographique a eu un impact énorme sur moi, et je n’étais pas seul. Je pense qu’à peu près tout le monde au Japon à l’époque qui faisait de l’animation ou de la réalisation de films à l’époque a probablement été influencé par cela. »

« La façon dont c’était de la science-fiction, mais aussi dur, nous n’avions jamais vu une interprétation du monde comme ça auparavant. C’est une façon d’exprimer les choses qui a vraiment démontré l’idée qu’une image vaut mille mots ». nous a beaucoup appris, c’était vraiment presque comme une bible pour nous. C’était aussi surprenant de voir autant d’écriture japonaise dans un endroit anglophone comme Los Angeles, la façon dont la culture japonaise semblait s’être fondue dans la leur dans une certaine mesure. «

La première bande-annonce officielle de Blade Runner : Lotus noir a été dévoilé ce week-end lors de la grande [email protected] événement qui a eu lieu dans la réalité pour la deuxième année alors que la pandémie s’étend. Comic-Con organisera un événement en direct en novembre, où plus Blade Runner : Lotus noir devrait être présent.

