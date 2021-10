Blade Runner : Black Lotus Studio a embauché deux personnes pour assurer la continuité

L’iconique Coureur de lame La franchise continue de grandir, cette fois au format télévisé, dans Blade Runner : Black Lotus. Lotus Noir est une coproduction entre Crunchyroll et Adult Swim. Le spectacle se déroule entre le film original de 1982 réalisé par Ridley Scott et la suite de 2017 de Denis Villeneuve Coureur de lames 2049. L’émission suit Elle, une jeune femme qui se réveille un jour pour découvrir qu’elle a les compétences d’un assassin qualifié et aucun souvenir de son passé. Son seul indice est un tatouage de lotus noir sur son corps. Elle part à la recherche de son identité manquante, avec des thèmes qui ne manqueront pas de renouer avec ceux des films de Scott et Villeneuve.

Andrew Kosove, co-fondateur et co-PDG d’Alcon Entertainment, a dit quelques mots lors d’une apparition lors de la tournée de presse de la Television Critics Association. Il a discuté du projet et des difficultés à respecter la chronologie de la franchise Blade Runner. Selon Kosove, ce travail a été moins difficile que prévu grâce à deux personnes dont le travail consiste notamment à contrôler le canon ! Alcon Entertainment est propriétaire du Coureur de lame IP et Kosove ont servi de producteur à Villeneuve Coureur de lames 2049. Kosove avait ceci à dire dans une interview avec Indiewire.

« Nous avons deux personnes qui travaillent pour nous chez Alcon dont – je ne dirais pas que c’est leur travail à temps plein, mais c’est la majorité de leur travail. Ils le prennent très au sérieux, entremêlant les différentes histoires et s’assurant que les échéanciers, les canon, les motivations des personnages sont toutes transparentes et ont une logique au sein du canon. Notre objectif chez Alcon, parce que nous sommes le gardien de l’IP Blade Runner, et donc nous prenons le canon de la franchise très au sérieux, parce que les fans, de qui sont si nombreux, ont tant investi d’eux-mêmes dans le matériel. »

Le Kosovo poursuit en déclarant que Blade Runner : Lotus noir se déroule en 2032 et mettra en vedette des œufs de Pâques de divers titres passés de l’univers de Blade Runner qui s’aligneront dans la chronologie, c’est pourquoi ils ont choisi l’année qu’ils ont faite.

« Si vous vous souvenez, de 2049, la panne d’électricité est un point clé de l’histoire. Cela s’est donc produit après la panne. Cela s’est produit au moment où les réplicants ont été interdits… et la Tyrell Corporation est en difficulté. Mais bien sûr, nous avons la nouvelle version de Tyrell Corporation, qui s’accompagne d’une nouvelle version de réplicant. La chronologie se situe à mi-chemin entre la fin du premier « Blade Runner » et le début de 2049. Nous sommes donc en quelque sorte à mi-chemin où le personnage que, bien sûr, Jared Leto joue dans notre film, prend de l’importance et apporte sa vision de ce que les réplicants peuvent être au monde. »

La première saison de 13 épisodes de Blade Runner : Lotus noir devrait être diffusée fin 2021 sur le bloc de programmation Toonami d’Adult Swim ainsi que sur le service de streaming de Crunchyroll. En juillet, une bande-annonce est sortie. Elle sera interprétée par Jessica Henwick dans la version anglaise de la série et Arisa Shida dans la version japonaise. Les castings ont été révélés en juillet 2021 lors du San Diego Comic-Con. Cette nouvelle nous vient d’IndieWire.

Sujets : Blade Runner