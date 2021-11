Blade Runner a une nouvelle série télévisée en développement

En juin 1982, bien qu’il s’avère être un film peu apprécié des critiques de cinéma à l’époque (en plus d’avoir de multiples coupes et éditions depuis son arrivée dans les formats maison), il atteint le public sous la direction du réalisateur désormais acclamé. Ridley Scott un film de science-fiction intitulé « Blade Runner ».

Librement inspiré de « Do Androids Dream of Electric Sheep? », un roman publié en 1968 par l’écrivain américain de science-fiction Philiph K. Dick. Le film présente Harrison Ford dans le rôle de Rick Deckard, un détective chargé de traquer les « réplicants », des androïdes avancés qui se sont révélés remplir les fonctions pour lesquelles ils ont été programmés.

Lors d’un récent entretien avec la BBC (via Variety), Ridley Scott a souligné qu’il existait un projet visant à amener « Blade Runner » dans le domaine de la télévision avec une série d’action en direct, confirmant que l’épisode pilote de la série avait déjà été écrit. , avec une « bible » qui englobe un récit de dix épisodes au total.

« Nous présentons déjà Blade Runner comme une émission de télévision. Les dix premières heures », a noté Scott. Le projet n’aurait aucun rapport avec le travail réalisé avec « Blade Runner: Black Lothus », une série animée produite pour Adult Swim dans laquelle Ridley Scott n’est pas impliqué. Le cinéaste confirmerait également que la série inspirée d' »Alien », de Noah Hawley, a déjà un scénario pour son pilote.

Pendant des années, Warner Bros. a vu dans « Blade Runner » le potentiel de générer une franchise forte, y compris une novélisation du film, qui était accompagnée de trois suites dans le même format littéraire et d’un jeu vidéo avec un style d’aventure « point et cliquez sur « pour PC sorti en 1997.

En 2017, le cinéaste canadien-français Denis Villeneuve, connu à l’époque pour son travail sur « Sicario » et « Arrival », présentait « Blade Runner : 2049 », une suite directe du film de Scott avec Ryan Gosling sur grand écran. de K, un réplicant qui travaille en « retirant » d’anciens modèles dissidents.

Le film de Villeneuve a été précédé de trois courts métrages cousus dans les années 2022, 2036 et 2048, comblant le décalage temporel entre le film original et cette suite. Depuis 2018, Titan Comics a publié trois séries inspirées de la saga : « Blade Runner 2019 », « Blade Runner 2029 » et « Blade Runner Origins ».