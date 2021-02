Blade Reboot révèle le titre: « Blade, The Vampire Slayer »

Dans une nouvelle mise à jour sur le prochain Blade of merveille, il a été révélé que Stacy Osei-Kuffour, membre de la salle de scénarisation primée de « Gardiens », a été choisi pour écrire le script du redémarrage du personnage.

Le Hollywood Reporter a apporté la nouvelle au monde avec une autre mise à jour mineure du film, déclarant que le titre du film n’est pas seulement Blade, mais qu’il le sera « Blade, The Vampire Slayer. »

La nouvelle que le titre de la cassette est censé « Blade, The Vampire Slayer » a excité certains fans de Marvel et d’autres se demandent pourquoi Marvel pourrait confondre le public avec un titre si proche de Buffy the Vampire Slayer de Joss Whedon.

Il est à noter que la plus grande entreprise de Walt Disney détient les droits du film et de la série Buffy après avoir acquis la 20th Century Fox, mais il semble peu probable qu’il y ait un lien réel entre les deux après tout, il y a une virgule là-dedans.

Le double vainqueur du L’académie, Mahershala Ali, assumera le rôle principal dans le film, et les nouvelles d’aujourd’hui révèlent qu’il faisait partie du processus de recrutement qui a sélectionné Osei-Kuffour en tant que scénariste du projet.

Lame n’a pas encore fixé de date pour lancement, mais en embauchant un scénariste cela signifie certainement que le studio est impatient pour l’avoir vu sortir dans les prochaines années.