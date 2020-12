« Blade » pourrait sortir jusqu’en 2022

« Blade » pourrait être plus proche de sortir en salles qu’on ne le soupçonne en raison du manque de mises à jour depuis son annonce en Comic-Con de San Diego en 2019. Le vagabond de jour merveille Probablement sortira en salles en 2022, Si le guide de programmation de la journée des investisseurs Disney c’est une indication.

BRUTAL Ce seraient tous les films que Marvel Studios sortirait en 2022 pour le moment. Blade est le plus récent à recevoir une date de sortie, étant en 2022 et avant Captain Marvel 2. pic.twitter.com/BeV5EfJwg8 – (@MarvelLatin)

Le guide officiel qui a fourni une ventilation complète de chaque titre affiché pour Disney + Et la prochaine liste théâtrale de Disney est à croire, alors Lame arrivera entre «Panthère noire II» et «Capitaine Marvel 2» en 2022. Le guide de programmation décrivait sa liste de titres par «ordre chronologique» et glissait sur « Blade » dans la pile de bandes 2022.

Ceci, bien sûr, signifie deux choses, qui 2022, nous pourrions voir 5 films Marvel Studios être libéré en une seule année ou « Lame » sera en avance sur sa date de sortie.

Il y a une date de Studios Marvel, il 7 octobre 2022 pour qu’un film sort en salles et cela a longtemps été soupçonné d’être le sort de « Lame ».

Avant la journée des investisseurs, les quatre autres films de Émerveillez-vous en 2022 étaient programmés pour Février ou mai, maintenant, les quatre autres films de Marvel en 2022 était prévu pour février ou mai.

Maintenant, ils se sont répandus et Blade pourrait être publié un mois plus tôt que « Capitaine Marvel 2 « . 2022 présente également « Thor: Love and Thunder » et « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ».